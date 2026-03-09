Confirman casos de Influenza Aviar en aves de corral en un establecimiento de Bolívar

La Municipalidad de Bolívar informó que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó la detección de casos de Influenza Aviar (Gripe Aviar) en aves de corral dentro del partido.

Ante esta situación, se activaron de inmediato los protocolos sanitarios correspondientes», dijeron.

Un informe oficial asegura que «desde el Hospital Municipal «Miguel Capredoni», la directora Mariana Callegari y la subdirectora Flavia Dotti, junto a la referente de epidemiologia local, los jefes de servicio de Guardia y de Clínica Médica, y otras áreas de salud, se encuentran coordinando las tareas de vigilancia epidemiológica y seguimiento preventivo, en línea con los protocolos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Por su parte, SENASA interviene en el control del foco y en las acciones vinculadas a los animales afectados.

Y sigue: «Las autoridades sanitarias señalaron que el riesgo de transmisión a humanos es bajo y ocurre únicamente por contacto directo con aves enfermas. Además, recordaron que el consumo de carne aviar y huevos es seguro.

«De manera preventiva, se recomienda evitar el contacto con aves que presenten signos de enfermedad o hayan muerto y dar aviso ante cualquier situación sospechosa a SENASA a través de WhatsApp al 11-5700-5704 o mediante la aplicación ‘Avisá al Senasa».

La mañana de bolivar