Concejo Deliberante: Hoy miércoles concejales trataran la incorporación de un Juez de Faltas interino

En la jornada de hoy miércoles 4 en horas del medio día el Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio habrá de llevar adelante una sesión extraordinaria, para dar tratamiento a tres documentaciones presentadas por el Ejecutivo Municipal.

Dos de ellas son de ratificación de convenio, entre ellas El Hogar del Niño, para el local ubicado en Av. Vedia y Av. Urquiza donde esta radicada la Comisaria de la Mujer. El contrato a ratificar es por seis meses.

El otro convenio que se requiere ratificar con autorización del Legislativo es con Vialidad Provincial para la continuidad de obras que la Cuadrilla de Emergencia, que la cartera provincial tiene en el distrito y que colabora en la recuperación de camino, el próximo trabajo a realizar es la zona de 12 de Octubre, Paraje El Chajá y Bacacay, labor que llevara aproximadamente 60 dias.

En tanto que un tercer proyecto del D.E, 91/26 solicita se apruebe el cargo de manera interina del Juzgado de Faltas del partido de 9 de Julio, ante la renuncia de la Dra. Maria Florencia Valinoti.

A tal efecto se conoció que la Intendente Gentile ha presentado para ocupar el cargo, al Dr. Pedro Rebottaro, hasta que el Departamento Judicial presente los pliegos correspondientes para la designación de un Juez de Faltas titular.

Según se conoció, Rebottaro, estudió abogacía en la UBA y se graduó en junio de 2008, comenzó su carrera laboral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 2015, y luego se radicó nuevamente en su ciudad; y desde el 2017, el Dr. Pedro Rebottaro ocupa el cargo de Director de Gestión Judicial de la Municipalidad de 9 de Julio.