Concejo Deliberante: Con el bloque Unión por la Patria con votación dividida, se aprobó la solicitud de cubrir la vacante en el Juzgado de Faltas

En el medio día de hoy miércoles, el Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio, tuvo su segunda sesión extraordinaria del Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio, donde en esta oportunidad a solicitud del Ejecutivo Municipal, para dar tratamiento a tres proyectos, dos de ratificación de convenio y el tercero, cubrir la vacante del Juzgado de Faltas, ante la renuncia de la Dra. María Florencia Valinoti.

Los dos primeros proyectos, el primer ratificar el convenio con el Hogar del Niño por un inmueble donde funciona la Comisaria de la Mujer por seis meses. Mientras que el segundo, la continuidad de la cuadrilla de vialidad provincia en el distrito para el trabajo de reparación de caminos rurales. Ambos fueron aprobados por unanimidad.

Vale resaltar que la sesión legislativa fue presidida por el Concejal Cesar García, vicepresidente del cuerpo, ante la ausencia de su presidente, Concejal Esteban Naudin.

En tanto que al tratarla documentación 91/26, sobre la aprobación de un Juez de Faltas interino en el Juzgado de Faltas de 9 de Julio, los presidentes de cada bloque se expusieron al respecto. Cabe destacar que la persona asignada para cubrir de manera interina esa vacante, es el Dr. Pedro Rebottaro.

Por un lado, la edil Inés Ormachea (PRO), pidió al cuerpo la aprobación, hasta tanto se designará oficialmente un Juez en el área.

Sin embargo, los bloques de oposición manifestaron, en primer lugar, el Concejal Luis Moos, por la Libertad Avanza, dijo que su bloque acompañaba, pero objetaba que no había una fecha estipulada para finalizar el juez interino.

A su turno, la Concejal María Elena Defunchio, del Bloque Unión por la Patria, coincidió con su par de la Libertad Avanza y anticipo que no acompañaría con el voto del Bloque, hasta tanto no se presente un Juez oficial.

En tanto que el Concejal Ignacio Palacios del Bloque UCR, también objeto no contarse con una fecha de finalización y propuso que en la ordenanza se estableciera una fecha máxima de 90 días, por lo que se dio un cuarto intermedio, para concordar ello.

Tras el cuarto intermedio, a la hora de votar, la nota la dio el Bloque Unión por la Patria, que a pesar de que su presidente dijo no votaría, los concejales Nancy Grizutti y Héctor Bianchi, aprobaron la moción, desobedeciendo lo antes dicho por su presente, María Elena Defunchio.

De esta manera con un PJ dividido en la votación, por mayoría se aprobó la solicitud de que el Dr. Pedro Rebottaro sea Juez de Faltas interino. Se desconoce cuando la Intendente Municipal tomara juramento al funcionario del área de Justicia de faltas.

No es la primera vez que en la nueva conformación del Concejo Deliberante de 9 de Julio, en el bloque del PJ, sus integrantes votan de manera dividida. Ya sucedió en ( y fue cuestionado por algunos militantes del PJ), el accionar de los ediles. El pasado 29 de diciembre los concejales que si bien integran el Bloque Unión por la Patria, si provienen de distintas líneas del peronismo, en esta oportunidad este miércoles 4, Nancy Grizuti (MDF) y Héctor Bianchi (Frente Renovador).