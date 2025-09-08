Como quedo el reparto de senadores: En la cuarta sección Fuerza Patria ganó en 14 distritos, LLA en 3 y Somos en 2
La cuarta sección, con 547.677 votantes, abarca 19 municipios del norte y noroeste de la provincia de Buenos Aires. Y tal como se preveía, la elección fue muy polarizada entre Fuerza Patria y Somos, mientras que Alianza La Libertad Avanza se impuso en sólo dos distritos.
Para lograr la buena performance de de Fuerza Patria fue clave el rol de los intendentes, que lograron sostener sus municipios a base a la territorialidad, y empujador por la ola azul a lo largo y ancho de la provincia.
Resultados
Fuerza Patria logró imponerse en 14 distritos: Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Pinto, General Viamonte, hiólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Pehuajó y Rivadavia.
LLA en 3: General Villegas, Lincoln y 9 de Julio.
Somos en 2: Trenque Lauquen y General Arenales
Tras conocerse los resultados, con el 94% de las mesas escrutadas, el primer lugar fue para Fuerza Patria con el 40%, el segundo para La Libertad Avanza con el 30%, y el tercero para Somos con el 19%.
De esta manera, el reparto será de 3 bancas para Fuerza Patria, 2 para Alianza La Libertad Avanza y 2 para Somos.
Detalles
Fuerza Patria
Diego Videla
Valeria Arata
Germán Lago
La Libertad Avanza
Gonzalo Cabezas
Analía Balaudo
Somos Buenos Aires
Pablo Petrecca
Natalia Quintana
