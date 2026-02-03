Colonia municipal de Vacaciones: se desarrollo en Centro Empleados de Comercio

Desde la Dirección de Deportes del Municipio de 9 de Julio, informaron que días atrás se llevó a cabo el cierre de la temporada de verano de las Colonias de Vacaciones para personas con discapacidad, una propuesta impulsada por la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Deportes y la dirección General de Discapacidad.

La experiencia, destinada a personas mayores de 18 años, se desarrolló en las instalaciones del natatorio del Club “Centro Empleados de Comercio” y culminó en un clima cálido, festivo y de gran participación, donde se compartieron actividades recreativas, juegos, momentos de encuentro junto a las familias y una “choripaneada”.

Desde el área organizadora destacaron el éxito de la iniciativa, el acompañamiento permanente de los equipos de trabajo y la importancia de generar espacios inclusivos que promuevan la integración, el disfrute y el bienestar durante el receso estival.