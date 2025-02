Cocina segura: claves para proteger la salud al manipular y cocinar la carne

Durante el verano, las altas temperaturas pueden propiciar la proliferación de bacterias asociadas a enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), como el síndrome urémico hemolítico (SUH), que puede afectar seriamente el sistema renal y urinario de las personas, en especial a los niños menores de 5 años.

Si bien los controles que realiza el Senasa al momento de la faena y en el traslado de reses minimiza los riesgos de transmisión de ese tipo de bacterias, es fundamental tener información y adoptar una serie de cuidados al manipular, adquirir y/o cocinar carne.

Respecto a la carnicería

El lugar de aprovisionamiento de carnes en general (bovina, aviar, porcina, etc.) debe contar con instalaciones y equipos de manipulación en perfecto estado de limpieza e higiene (como los cuchillos, bandejas, sierra de corte, máquina de picar carne, balanzas, heladeras, mostrador, entre otros).

En cuanto a la carne fresca, es importante saber que:

• La carne apta para el consumo humano es firme, elástica y sin olor desagradable.

• La aparición de coloraciones anormales (marrón oscuro), la mucosidad superficial, el reblandecimiento, los olores ácidos y la putrefacción son indicios de carne alterada.

• La carne de bovino no debe estar mezclada con la de pollo o cerdo.

Respecto a la cocina

• No usar la misma tabla y cuchillo para cortar la carne cruda y las verduras que no se cocinarán, así evitarán la «contaminación cruzada».

• Colocar la carne en un bol para guardarla en la heladera, poniéndola en los estantes inferiores con el fin de evitar los derrames hacia los cajones de frutas y verduras.

• Cocinar muy bien las carnes (no deben quedar partes rosadas o rojas en su interior, en lo posible asegurarse de que alcance los 71 ºC).

• Evitar darle carne picada a menores de 5 años.

• Mantener la cadena de frío de los alimentos.

En definitiva, incorporar estas pautas resulta esencial para prevenir enfermedades que puedan afectar gravemente a la salud de las personas.