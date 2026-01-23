Carne vacuna: Con precios en alza, en 2025 el consumo por habitante llegó a 48,4 kilos

De acuerdo con el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el cierre del año confirmó que la ganadería argentina atraviesa una transición compleja, con escasez de hacienda, recomposición de precios y un delicado balance entre producción, consumo interno y exportaciones. En un contexto paradójico, la producción de carne vacuna cayó 1,1% interanual en diciembre, mientras que el consumo interno mostró una leve recuperación.

Consumo interno

Según los analistas, a lo largo de 2025 la menor oferta de hacienda para faena se tradujo en una contracción de la producción de carne vacuna, que totalizó 3,143 millones de toneladas r/c/h.

Sin embargo, este escenario estuvo acompañado por una reducción de las exportaciones, como consecuencia de la menor demanda de China. En ese contexto, las ventas externas de carne vacuna totalizaron 846,4 mil tn r/c/h, cayendo un 9,5% respecto del récord histórico alcanzado en 2024.

De esta forma, el informe señala una leve recuperación para el consumo aparente de carne vacuna del 2,4% interanual, alcanzando 2,297 millones de toneladas r/c/h. En términos per cápita, el consumo se ubicó en 48,4 kilos por habitante al año, lo que representó una suba del 1,2% interanual.

¿Cómo variaron los precios?

Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), los precios de los cortes de carne vacuna al consumidor aumentaron en promedio 11% en diciembre de 2025 respecto de noviembre. En el acumulado del año, la suba fue del 65,3%, mientras que la variación interanual alcanzó el 69,8%.

En contraste, otras proteínas mostraron incrementos más moderados. El pollo fresco registró una variación mensual del 1,2%, mientras que el pechito de cerdo aumentó 5,2% en diciembre. En el acumulado del año, los incrementos fueron del 24,6% y 21,6%, respectivamente

En el segmento mayorista, los precios de la carne vacuna también registraron incrementos significativos durante diciembre. La carne proveniente de novillito mostró una suba del 11,6%, la de novillo del 6,1%, y la de vaquillona y ternera del 11,1%, en comparación con noviembre de 2025.

El informe del IPCVA también evidencia diferencias regionales. En diciembre, los precios promedio de la carne vacuna aumentaron alrededor del 11% en el AMBA, 12% en Rosario y cerca del 10% en Córdoba.

En particular, en el AMBA las principales subas mensuales se registraron en el asado (14,4%), el matambre (13,9%) y el vacío (13,5%). En contraste, los menores incrementos correspondieron a la carnaza común (8,2%), el osobuco (7,8%) y la picada común (7,6%).

Por último, el informe destaca diferencias según el punto de venta. En el AMBA, los precios relevados en supermercados resultaron relativamente más bajos que los de las carnicerías durante diciembre: «con un kilo de carne promedio comprado en supermercados se adquirieron 0,94 kilos de carne promedio en carnicerías», reflejando la brecha de precios entre ambos canales.