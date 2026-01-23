Caminos Rurales: Es compleja la situación para recuperar la red vial de 9 de Julio

El pasado jueves 15 se desarrolló una nueva reunión de la Mesa de Emergencia que se da en el Municipio, compuesta por entidades rurales, municipalidad y provincia, para analizar el contexto de los caminos rurales del distrito de 9 de Julio pos inundación.

En la reunión el foco fue el trabajo que se ha concretado desde diciembre 2025 a la fecha y los próximos pasos a dar, además de dar un informe de con cuanta maquina se cuenta.

Esto lo detallo en el programa Acontecer Rural por FM 102.7, Radio Amanecer, el secretario de obras de la Municipalidad, Juan Pablo Boufflet, donde en primer lugar reconoció, que el primer escollo para dar respuestas es que “tenemos un buen numero de maquinaria parada por diferentes roturas, y que se las está tratando de recuperar, ya que recientemente terminamos el año con el ejercicio de compra cerrado y se reactivó el 2 de enero, por lo que empezamos con todo el circuito de compra de repuestos.

Hoy solo contamos con tres máquinas operativas tres Champion, 2 retro una de las cuales la tenemos abocada al incendio del basural porque tenemos el topador roto; y estamos con dos camiones y una pala, en si es un parque bastante chico; y por suerte todavía tenemos a la gente de provincia, a través de Vialidad provincial, trabajando acá con su equipo en la zona de Dudignac en zona de los cuatro caminos para el lado de la RP 61, donde se están atacando prioridades, entre ello tapando pozos haciendo alteos e ir avanzando dejando un el camino para el transito liviano. Necesitamos abordar esos caminos antes del otoño, por si nos agarra llovedor, y que no nos pase el trance que nos pasó el año pasado”, puntualizo.

Aportes económicos

Consultado sobre el dinero aportado por Nación, atraves de la Secretaria de Agricultora, un poco más de 170 millones de pesos, Bouflet informo que se hizo una compra de combustible y se está haciendo una licitación de una compra grande de tubos de diferentes medidas, a lo que se suma piedra grande para realizar terraplén.

Por otro lado, el gobierno provincial anuncio un aporte de 87 millones que tiene que estar llegando antes del 15 de febrero; y también llega para la compra de combustible y repuestos

Labor del equipo de Emergencia de Vialidad en 9 de Julio

Por otro lado, se refirió al trabajo que lleva adelante, el equipo de Emergencia provisto por Vialidad Provincia, y que se mencionó antes, informo que en días más termina su trabajo en el lugar y pasara a la zona de 12 de Octubre. En esto hay un retraso de unos 15 dias.

Los gastos que ocasiona el trabajo de este equipo, esta siendo solventado por el municipio en cuanto a viáticos y combustible, en tanto que productores junto a la Cooperativa Agricola afrontan los costos de comida y alojamiento, en total son 10 personas, detallo en la entrevista radial.

En cuanto al trabajo en 12 de Octubre, estará sobre el camino S40 (12 de Octubre-Bacacay), también el camino desde la localidad hacia El Chajá, se necesita recuperar ese camino ya que también la Cooperativa Eléctrica de French, está trabajando mucho en toda la parte eléctrica y necesita de un camino con buen. También se trabajará en el denominado Camino de la Virgen de desde la ruta 65 al Chajá.

Camino Fantasma – La Niña -Quiroga

En otro orden, Boufflet se refirió al estado de tránsito en el denominado Camino, que, tras bajar el agua, se logró pasar de vuelta se había secado por completo había mucha piedra arriba, y en el día de ayer (lunes 19) el ejército pudo darle una pasada de champion así que también está transitable desde el Camino del Sauce hacia la ruta 5

En cuanto a la llegada a La Niña, informo que esta transitable de lo Llorente hacia el pueblo, está óptimo tenemos una pasada por dentro de que nos permitieron los hermanos Llorente y también de ahí subimos al mercante. Mientras que de La Niña a Quiroga se recuperó, tapando pozos, habilitando el tránsito, solo nos falta algo de lluvia, lo que sería ideal para para a realizar un nuevo paso con máquinas.

En el final, Boufflet reconoció que hay para hacer un 70% de la red vial rural por rehacer, solo se cuenta con tres máquinas operativas, sumado a lo de provincia, y con ello se está abordando todo el partido, y por momentos con dificultades de respuesta, como combustible, un personal que viene desde hace 11 meses trabajando, y requieren de un descanso, sin embargo se buscar dar lo que más podamos que no va a ser suficiente y no va a ser completo, pero lo estamos abordando”, subrayo.