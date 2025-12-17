Cambios: “Existe una oportunidad histórica para que Argentina se transforme a partir de su agrobioindustria”

Desde sus primeras páginas, la publicación invita a comprender que estamos frente a un cambio de época, impulsado por la convergencia entre la digitalización, la inteligencia artificial y la biotecnología, un proceso que redefine la manera en que producimos, compartimos información y creamos valor. Esta nueva revolución —basada en sensores, algoritmos, redes y almacenamiento masivo— reconfigura la manera en que observamos, procesamos y compartimos datos, habilitando organizaciones más eficientes y colaborativas.

En paralelo, el mundo enfrenta la presión de los límites planetarios. Esto abre una enorme oportunidad para el agro, el único sector capaz de secuestrar carbono de manera masiva y a partir de esto generar biomasa transformable en alimentos, energía y biomateriales.

Además, nuevas corrientes financieras reconocen que el 60% del PBI global depende directamente de la naturaleza, por lo que cuidarla ya no es solo un tema ambiental, sino un tema de negocios.

Mayer propone superar la lógica de adaptación y asumir un rol activo como “hombres y mujeres transformadores”, capaces de diseñar nuevas realidades en un contexto cada vez más volátil y complejo.

Argentina cuenta con activos clave para aprovechar este contexto:

un sector agro-bioindustrial competitivo, profesional y con prácticas sustentables;

ahorros argentinos en el exterior estimados en hasta USD 400.000 millones, cuyo 1% podría impulsar nuevas empresas;

una diáspora global con talento y vínculos, capaz de motorizar innovación como hizo Israel;

un ecosistema emprendedor en crecimiento.

El rol de la bioeconomía

Uno de los ejes centrales de AGRO 10X es la bioeconomía, presentada como un nuevo paradigma para generar desarrollo económico, ambiental y social en Argentina. A partir del uso inteligente y sostenible de los recursos biológicos, potenciados por las herramientas digitales y biotecnológicas, el autor muestra cómo el país puede multiplicar por diez el valor del sistema, impulsando bioproductos, bioenergía, economías circulares y modelos colaborativos que integran ciencia, tecnología y territorio.

La obra destaca ejemplos concretos de cómo la agrobioindustria argentina ya está transitando este camino, y ofrece herramientas para que productores, emprendedores, empresas e instituciones puedan acelerar su transición hacia esta nueva matriz productiva.

Además, el libro subraya el rol clave de las ciudades del interior como espacios donde la innovación, el talento y la actividad económica se articulan de manera natural con las cadenas de valor bioindustriales, generando oportunidades genuinas en todo el país.

“La transformación de Argentina depende de nuestra capacidad para innovar, colaborar y pensar en grande. Debemos dejar de esperar soluciones mesiánicas y asumir la responsabilidad de crear redes, empresas y capacidades que permitan a la Argentina procesar la complejidad del mundo actual”, señaló Mayer durante el lanzamiento.

En el evento, que se realizó en el Salón Auditorio de la Sociedad Rural Argentina, también participaron con unas palabras Ricky Negri —productor, profesor, ingeniero en Producción Agropecuaria y MBA— quien escribió el prólogo del libro, y Ernesto van Peborgh, autor de la contratapa. Ernesto es ingeniero, MBA por Harvard y un referente regional en sostenibilidad e innovación regenerativa. Co-creó Regen Designers junto a John Fullerton y es cofundador de SEVA Institute, es una organización dedicada a impulsar el diseño regenerativo como una forma consciente de servir a la vida, integrando finanzas, tecnología y propósito.

Hacia un país más próspero

AGRO 10X se presenta así como un llamado a la acción y una guía para todos aquellos que buscan contribuir a un futuro más próspero, sostenible y basado en el conocimiento. “Con mentalidad moderna, cooperación y nuevas plataformas de sueños colectivos, es posible construir una Argentina pujante, atractiva y protagonista de la nueva era”, concluyó Mayer. Para más información o adquirir el libro: https://clubagtech.com/libro-agro10x/

Por Pilar Vazquez