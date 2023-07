Camaras de la maquinaria agrícola reclamaron en La Rural que no se caiga el proyecto de Ley en el Congreso

El sector de maquinaria agrícola volvió a insistir desde la 135º Expo Rural de Palermo que no se caiga el proyecto de Ley Nacional de Maquinaria Agrícola que permite fijar cuál es el porcentaje de componentes nacionales que debe tener un equipo para considerarse argentino y así tener preferencias de políticas de incentivo fiscales.

Esta semana, el presidente de CAFMA, Eduardo Borri Durante la charla «Impacto en el sector agrícola», solicitó que no se deje de dar sostenimiento al tratamiento de ley para que así no pierda estado parlamentario.

El tema no es nuevo, ya hace unos diez años que los fabricantes de la maquinaria agrícola con fuerte presencia en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires a lo que se suma La Pampa y Entre Rios, entre otras provincias con industriales de estas características, y tiene relación con la inquietud de los fabricantes nacionales de equipos agrícolas de distinto tipo, que pugnan por lograr una ley que determine a qué se considera maquinaria agrícola de fabricación nacional.

El proyecto de Ley fue ingresado a Diputados, en 2022, antes para dar mayor valor al reclamo, Cafma impulso un relevamiento sobre el impacto social y económico que entrega el sector, que principalmente se desenvuelve en pequeña y medianas comunidades del interior de las provincias. Este año el reclamo lo hizo en Expoagro, Agroactiva y ahora fue la Expo Rural de Palermo para volver a darle visibilidad.

Borri, acompañado por Hernán Zubeldía (vicepresidente 2° de CAFMA y titular de la cámara de Buenos Aires – Magriba) y Luciana Mengo (protesorera y presidenta de la asociación de Córdoba – Afamac), repitió algunos de los argumentos que habían vertido durante Agroactiva para defender la posición de los industriales locales.

“No estamos planteando nada distinto a lo que Brasil hace con nosotros. Estamos queriendo despejar la metodología de trabajo de una industria que agrega valor en origen y les da vida a los pueblos del interior”, indicó.

La industria de la maquinaria agrícola emplea 40 mil personas y se generarían más puestos de trabajo, y agrego. «No estamos en contra de la importación, sino de la utilización del dinero de todos los argentinos para financiar productos extranjeros», señaló Borri.

“No esperamos que nos hagan caso en todo. Estamos para discutir el tema, no para que se firme lo que nosotros queremos. Falta que se lea, que se estudie, que se investigue y no tomar títulos como que queremos restringir todas las importaciones o que queremos ser proteccionistas. El espíritu de la ley no va hacia prohibir importaciones, sino a reforzar el país que queremos tener: uno importador de maquinaria agrícola o uno industrial”, explicó Luciana Mengo, presidenta de AFAMAC y prosecretaria de CAFMA.

Borri también visualizo que el sector genera el 90 por ciento del empleo, el 55 por ciento de la facturación y usan el 30 por ciento del crédito: «Es una pirámide descendente tremenda”, sostuvo durante la presentación en La Rural.

En otro párrafo manifiesto “Lo que pedimos es clarificar, mediante una ley, qué significa un producto fabricado en Argentina y uno importado. Definido eso, después vienen las políticas detrás con esa definición. Cuando uno se sienta con Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación, y le dice ‘por qué no dirigís más asertivamente el crédito de todos los argentinos’, ella dice que no sabe distinguir entre un producto argentino y otro importado. Porque nosotros no es que vemos el producto importado por nuestros clientes, sino por colegas de empresas establecidas acá en Argentina. Esa es la discusión”, agregó.

Finalmente, el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), manifestó que «Si nuestras fábricas trabajaran como el Congreso, se fundirían. Estuvieron 72 días sin reunirse”, sostuvo.