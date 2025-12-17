Bomberos: en días de intensa labor agropecuaria y altas temperaturas recomiendan tener prevención

La corta campaña de trigo y cebada en el partido de 9 de Julio ya está a punto de terminar. Sin embargo, no viene mal tener presente conceptos de prevención para no sufrir accidentes laborales o de tránsito en los polvorientos caminos rurales, y mucho menos sufrir algún tipo de incendio.

Esto lo planteo el Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, Comandante Sergio Fernández, quien en dialogo con El Regional Digital recomendó ser prudentes en estos días ya que se dan varias condiciones, ante las altas temperaturas y el famoso 30/30/30.

“Nunca está de más el recordar. Hay varios aspectos a tener en cuenta en esta época. Por ejemplo, el tránsito en los caminos rurales, la gran nube de polvo que se genera cuando se circula por los mismos. Sabemos que los caminos hoy están bastante angostos, estamos en época de cosecha, hay movimiento de maquinarias, de tránsito pesado, hay que tener precaución ante esa eventual falta de visibilidad, reducir velocidad, conservar la mano de circulación. Especialmente cuando se vuelve de noche”, advirtió.

Fernández profundizo diciendo, “hoy, circular con una camioneta por un camino de tierra, vas a una determinada velocidad, que para el que la va conduciendo no parece excesiva, pero en realidad es una velocidad bastante fuerte. Y te encontrás con que delante tuyo circula alguien mucho más lento, y en el afán por ahí de querer sobrepasarlo y demás, se genera algún inconveniente”.

El contratista es una persona que toma siempre los recaudos. Pero no dejamos de recomendar y de advertir, los humanos tenemos ese momento o ese segundo de descuido o tal vez confianza y nos tal vez nos es contrario; y se produce lo inesperado, puntualizo el Jefe de Bomberos.

En estos últimos días se dieron varios siniestros que se producen en el sur de la provincia de Córdoba, en Santa Fe, donde afectó maquinaria rural, y grandes extensiones de campo. Y en dos o tres casos, el fuego comienza por la camioneta del contratista, o del ingeniero, no te sabría decir, pero que llegan al lugar de trabajo a observar, a controlar, y la misma temperatura del caño de escape y demás, el punto de ignición sobre el rastrojo.

Estamos hablando de lo que es un rastrojo de trigo o de cebada, o el mismo cereal en planta. Lo mismo que si vos observas la maquinaria, la cosechadora, cuando va trabajando, va envuelta en una nube de polvo que es imposible de manejar. Ese polvo se va acumulando. Obviamente, mientras estás trabajando, es imposible manejar esa situación. Esto lo quiero graficar porque muchas veces no sabemos qué pudo haber ocurrido.

Imaginemos el motor el motor de la maquina está trabajando a 90 grados. Pensemos lo que es el aceite hidráulico, lo que son los aceites de transmisión.

Están arriba de los 100 grados. No es nada lo que se necesita para que se origine el fuego, por lo que alentó a ser prudente en todo.

En otro orden se refirió al famoso 30/30/30. Hablamos de 30 de humedad, viento de 30 kms. de velocidad y 30 o más de temperatura. Es la condición ideal para que se origine el fuego. Lo mismo solicitamos siempre a la hora de acampar dentro del mismo lote.

Sobre esto dijo que es un riesgo muy grande que se corre porque no da tiempo. Son fuegos muy rápidos cuando las condiciones están dadas, ni hablar cuando hay viento. A veces no se puede, obviamente, porque llegas a un lugar con el equipo donde no tenés alternativas.

La máquina hace el recorte, se planta el campamento y a trabajar. Pero si hay posibilidades de ponerlo en un sector donde haya pasto más verde, a orillas de un monte, o fuera del lote, es lo más aconsejable.

Por ultimo se refirió a la limpieza que también hace a la prevención informo. Una vez terminada la labor diaria, hacer el famoso sopleteo que se le hace al tractor, a la cosechadora, para que no haya gran acumulación de lo que nosotros decimos de polvo o granza que normalmente se produce cuando esas herramientas trabajan.