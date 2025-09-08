Axel Kicillof le pidió a Javier Milei que «rectifique el rumbo» y que lo llame a una reunión

Axel Kicillof el gran ganador de la elección, se mostró exultante en su discurso en el búnker de Fuerza Patria: rodeado de funcionarios de su gobierno y de los intendentes que lo apoyaron en la pela contra el kirchnerismo, desafió al presidente Javier Milei: le advirtió que ahora “va a tener que cambiar el rumbo” de su gobierno, y le exigió: “tené el coraje y la valentía” de llamarlo y reunirse con él.

«Lo peor que podemos hacer es tomar este triunfo con soberbia. Venimos de una gran decepción, a nivel nacional, por un gobierno nuestro. Hoy ganamos sumando fuerzas, y seguiremos haciéndolo en el peronismo y fuera de éste. Llegamos sin utilizar el insulto ni el lenguaje de odio, que quieren poner de moda hoy; cuando uno tiene razón no hace falta insultar ni faltarle el respeto a nadie. Y llegamos y ganamos sin estafar a nadie», agregó el gobnernador bonaerense.

Y culminó: «Este triunfo no es para desestabilizar la economía, porque eso hacen los que están en el Gobierno. Con más desequilibro y desigualdad no van a conseguir nada. Ocúpense del trabajo, la ocupación, la producción, de la salud, del pueblo y de los vulnerables; ocúpense y les va a ir mejor. Queda claro que hay otro camino, y hoy empezaremos a construirlo”.

Kicillof habló desde un palco en el que casi no hubo kirchneristas, solo se vio a Eduardo “Wado” de Pedro. El que brilló por su ausencia fue Máximo Kirchner, líder de La Cámpora. Tampoco hubo intendentes de ese espacio, aunque sí michos de los que integran en Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político del Gobernador. La puesta en escena reflejó el significado interno de la victoria: el triunfo le dio un respaldo clave al gobernador en la pelea interna contra el cristinismo.

Los agradecimientos

En su discurso, Kicillof realizó varios agradecimientos. “Primero, a los millones de bonaerenses que participaron hoy de esta elección. Segundo a los militantes que vencieron la resignación, los ataques, y salieron a la cancha y a las calles a pelear la elección. Tercero a los candidatos y candidatas de todas las fuerzas, pero particularmente a los seccionales y distritales de Fuerza Patria. Protagonizaron una elección histórica, a los intendentes e intendentas del peronismo, que defendieron a nuestra gente”, resaltó.

“Gracias a los que escucharon lo que nos pedía nuestro pueblo. A los que permitieron forjar una sola boleta que es la de Fuerza Patria, que hoy terminó con una victoria aplastante en toda la provincia. Gracias Sergio [Massa], Cristina [Kirchner], injustamente condenada, que tendría que estar en este escenario», sumó.

Y completó: “A los dirigentes nacionales, sindicales y los compañeros que van a ser candidatos en la elección de octubre, Jorge Taiana, [Juan] Grabois, [Vanesa] Siley, [Hugo] Yasky, Palazzo, Hugo Moyano. Y también a los que, contra todos los pronósticos y contra los agoreros de siempre, pudieron hacer una de las elecciones más pacíficas de la historia de la provincia. Tuvimos una elección transparente, sin una denuncia. Gracias [Javier] Alonso, [Carlos] Bianco, a la policía de la provincia, fuerzas federales y la junta electoral. Esto es una fiesta popular”.