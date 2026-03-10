Arranca Expoagro y el INTA despliega su apuesta tecnológica

Como cada año, el predio ferial y autódromo de San Nicolás, Buenos Aires, será el escenario para la 20.° edición de Expoagro que se realizará del 10 al 13 de marzo. En el stand de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación en Expoagro, el INTA compartirá innovaciones que impulsan al agro argentino, con drones, cultivos en pie y una calicata como ejes de la propuesta.

Entre los logros que se mostrarán, se destacan los desarrollos en mejoramiento genético. En el stand, se exhibirán con más de 30 variedades correspondientes a 12 cultivares en pie destacados por su rendimiento, calidad, sanidad y adaptación a diversos ambientes productivos.

La propuesta se complementará con charlas técnicas a cargo de los investigadores del INTA, destinadas a productores y visitantes en general, sobre los cultivos de algodón, girasol, maní, sorgo, arroz, soja, poroto, remolacha forrajera, batata, té y yerba mate.

Otro de los espacios destacados será la calicata, una excavación de profundidad intermedia que permite observar y analizar su estructura, composición, horizontes y características físico-químicas del suelo. Este espacio contará con el acompañamiento de los especialistas del INTA para consultas e intercambios de conocimientos.

En materia de innovación tecnológica, el stand también va a presentar un espacio en el que se compartirán los avances en automatización y aplicaciones con drones, de la mano de los especialistas de la Red Nacional de Drones del INTA. La muestra será una oportunidad para compartir novedades en materia de usos de esta tecnología a campo, así como del lanzamiento de la primera edición del Congreso Internacional de Drones que se realizará en septiembre de 2026 en Tucumán.

Además, los especialistas del INTA participarán de diversos espacios de intercambio técnico y actividades programadas en el Tecnódromo, además de un ciclo de charlas en el Anfiteatro y en el Auditorio del predio ferial. Entre los temas, se destacan las previsiones climáticas para el próximo ciclo productivo, los avances en riego, así como las novedades en materia de inteligencia artificial aplicada a las maquinarias.

La articulación público-privada también tendrá un lugar central durante la muestra. En este marco, se prevé la firma de convenios con empresas del sector con las que el INTA trabaja en el desarrollo de tecnologías que impulsan y fortalecen el desarrollo del sector agropecuario nacional.