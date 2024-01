Anuncio de no suba de retenciones: “una buena noticia para los productores ganaderos”

El presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio Cárnico (CICCRA), Miguel Schiariti sostuvo que el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo de retirar el paquete fiscal de la Ley de Bases y con ello dejar sin efecto el aumento de las retenciones al 15 por ciento, “es una buena noticia para el productor”.

En diálogo con Valor Agro Argentina, el empresario cárnico dijo que “el anuncio de anoche del ministro le da mayor poder de compra o le daría mayor poder de compra a la industria exportadora y esto que parece una mala noticia para el consumo interno, es una buena noticia para los productores porque va a haber seguramente aumento de las exportaciones por eliminación de trabas a las exportaciones y por aumento del poder de compra del sector exportador”. “El productor creo que está teniendo una buena noticia con estas dos medidas”, sentenció.

La carne vacuna paga actualmente el 8.2% de derechos de exportación (DEX). Con el incremento, establecido en la Ley Bases (Ómnibus) que ahora se retira, se llevaba al 15%.

Schiariti también se refirió a la suba del precio de la hacienda en Cañuelas.

Sobre este punto, si bien se registraron alzas en el Mercado Agro Ganadero, consideró: “El aumento del valor de la hacienda en el mercado de cañuelas no ha sido significativamente alto, por lo que es muy posible que no se traslade al público si esto se mantiene de esta manera, si es que no sigue aumentando”.

Fuente: Valor Agro