Ante el feriado del lunes y martes como será el cronograma de recolección de residuos en el distrito

La Municipalidad de Nueve de Julio informa cómo se dará el esquema de recolección de residuos durante los feriados del lunes 23 (puente) y martes 24 de marzo, en el marco del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En cuanto a la recolección de residuos domiciliarios (“bolsitas”), el servicio se prestará con normalidad el lunes 23, mientras que no habrá recolección el martes 24.

Por su parte, no se realizará el servicio de carpido ni la recolección de reciclables en las zonas 1 y 2 durante ambas jornadas.

En tanto, el servicio de reciclables correspondiente a la zona 3 se mantendrá el martes 24, de acuerdo al cronograma habitual.

Desde el municipio se solicita a los vecinos respetar el cronograma informado y evitar sacar los residuos en los días en que no habrá servicio, a fin de contribuir al orden y la limpieza de la ciudad.