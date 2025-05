Ante el Alerta Naranja para la región, el Comite de Crisis 9 de Julio esta activo ante casos eventuales de intensas lluvias

Tras conocerse a las 19hs el nuevo informe de Defensa Civil Provincial, que monitorea toda la provincia ante el alerta de lluvias intensas que se van dando en distintas regiones, se conocio que en el caso de 9 de Julio fue incluido en Alerta Naranja con alerta meteorológica por evento de lluvias y tormentas para noche de viernes 16 y madrugada de sábado 17.

«Al momento tenemos valores generalizados de lluvia acumulada entre 30 y 60 mm en gran parte del área bajo alerta en el norte y este de la provincia. Puntualmente se alcanzaron valores 80 y 120 mm sobre la zona oeste y sur del AMBA que al momento se mantienen con lluvias de menor intensidad de carácter aislado.

La zona más afectada se engloba entre Capitán Sarmiento, S. A. de Areco. Capilla del señor y Campana con valores entre 140 y 200 mm con el pico máximo en Arrecifes, Escobar y Zárate entre 200 y 280 mm.», describe el informe oficial de DC.

Por su parte el Director de Defensa Civil 9 de Julio, Jonathan Martini, informo ante la consulta de El Regional Digital, que se mantiene una permanente comunicación entre esta dirección, con la Dirección Municipal de Transito, en caso de tener que hacer corte de calles, en caso de intensidad de lluvias y que anegué calles. Se esta en comunicación con la Secretaria de Gobierno, al tiempo que el Comité de Crisis esta activo, en caso de acción, las partes operaran desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios», informo.

Dentro del trabajo que se viene realizando, hoy se procedió a través de Policía Comunal y la Sub Secretaria de Seguridad a controlar que no ingresen o salgan transportes, para no complicar los accesos, a pesar que hay una ordenanza que prohíbe el transito de camiones en días de lluvias, vemos que no se respeta, y en ese sentido, comento que en la localidad de Carlos Maria Naon se infracciono a dos transportistas que incumplían con la ordenanza», informo.

Desde Defensa Civil provincial subrayaron que en estos momentos (19 hs. de este viernes), se registra una disminución en la intensidad de las lluvias en todas las zonas afectadas en comparación con horas anteriores.

Durante la noche del viernes 16 y la madrugada del sábado 17 se prevé que las lluvias y tormentas continúen afectando la franja norte y franja este de la provincia (zonas DC 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 10, incluyendo el AMBA) pero disminuyendo la intensidad de manera progresiva registrando mejoramientos temporarios de forma esporádica durante este período.