Advierten que la cosecha de soja tiene un retraso del 87%

La Bolsa de Comercio de Rosario advirtio en un reciente informe que la cosecha de soja 24/25 tiene un importante retraso en su recolección, y se debe esto al impacto de las lluvias que se han dado en las regiones que ya deberían haber a trillar la oleaginosa.

Cosecha de soja de 1° paralizada en el 7% por las lluvias

En los últimos 7 días, la cosecha avanzó apenas 5 p.p. en la región núcleo, totalizando un progreso del 7%. El año pasado a esta misma fecha, el avance era del 43% y en las últimas 5 campaña promediaba 55%. Las lluvias no dan tregua y dejan escasa ventana de buen tiempo para poder proseguir. La falta de piso para cosechar y el mal estado de los caminos rurales son los que impiden avanzar: “sacar un camión con grano se vuelve una odisea”, advierten en Totoras.

En el centro sur y sur de Santa Fe el avance promedia un 12%. “Llevamos un atraso de cosecha de 20 días”, comentan. La planta no se termina de entregar por la sequía que sufrió y se le suma el efecto de las recurrentes lluvias sobre el final del ciclo. Los rindes promedios van de 43 a 45 qq/ha. En el norte de Buenos Aires la cosecha recién comienza, pero está todo detenido por las constantes lloviznas. En Pergamino, los rindes varían entre 38 y 50 qq/ha. En el sudeste de Córdoba, se cosechó el 5% de los lotes. Si las lloviznas cesan, se espera que la próxima semana se retome la cosecha. El rinde promedia 41 qq/ha.

Cosecha de maíz en la región núcleo: finalizando en el norte y más atrasada en el sur

La cosecha de maíz temprano alcanza un avance del 85% en la región núcleo (5 p.p. más que la semana pasada). En el centro sur y sur de Santa Fe quedan muy pocos lotes por levantar. El rinde promedia entre 92 y 101 qq/ha. En Bigand resaltan que ahora la prioridad está puesta en cosechar la soja de primera, por lo que se posterga la recolección de los lotes de maíz restantes. En el norte de Buenos Aires, la cosecha ya podría haber finalizado, pero las condiciones de alta humedad frenan las tareas en el 80% de avance. Allí se están obteniendo los rindes más bajos de la región. En Pergamino promedian 65 qq/ha como consecuencia de la sequía sufrida durante diciembre y enero. El sudeste cordobes está mas atrasado con el 70% cosechado.

Cuando llover mucho no es tan buena noticia: atraso en la cosecha y calidad en riesgo

Si bien todavia no se reportan daños significativos, en las áreas donde recibieron mas de 200 mm entre marzo y abril, la preocupación ya se nota. El cultivo soja es la prinicipal preocupacion por el nivel de retraso en la cosecha. “Todavía no hay pérdidas claras, pero la calidad de los granos, puede deteriorarse si sigue este tiempo nublado y con lloviznas”, advierten desde Carlos Pellegrini. En Bigand resaltan que si el tiempo sigue así, hay riesgo de granos brotados, ataque de hongos y desgrane. En Pergamino, la preocupación pasa por el “lavado de carbohidratos” y el deterioro de chauchas. En Corral de Bustos, en tanto, ya se habla de cuello de botella en la recolección: “si mejora el tiempo, se podrá avanzar, pero todo está madurando junto y no vamos a dar abasto”. Desde El Trébol advierten de otra problemática que se suma a la tarea de cosecha: “los cultivos ya venían golpeados por el estrés térmico e hídrico del verano, por lo que estamos teniendo mucho tallo verde y retención de hojas”.

Abril arrancó con un ambiente muy húmedo y lluvias muy importantes



En los primeros diez días del mes, las precipitaciones volvieron a destacarse, especialmente en el norte y este de la región núcleo. Irigoyen acumuló 60 mm, Rosario 55,2 mm y Carlos Pellegrini 52,6 mm. En el norte bonaerense, Baradero y Ramallo también superaron los 50 mm. Estas lluvias se suman a un marzo llovedor, que cerró con un promedio regional de 176 mm, muy por encima de los 100 mm que marca la media histórica. Todas las estaciones de la red GEA/BCR registraron acumulados por encima del promedio, y en siete de ellas incluso se superaron los 250 mm.

A diferencia de lo ocurrido el año pasado, aúnque también se registraron importantes acumulados en esta época, el mayor problema estaba en la franja este. Esta vez el agua cayó de forma pareja sobre toda la región núcleo.

Lo bueno de esto es que para la siembra triguera, siguen sumandose milímtros en el suelo. Las reservas son óptimas a abundantes en toda la región central, incluso con un 20% del área con excesos hidricos. Pero, esto tambien es una señal clara de alerta para la cosecha gruesa.

Se registraron las primeras heladas del año

Se dieron entre el jueves y viernes de la semana pasada y hubo registros por debajo de 0°C, en sectores de La Pampa, el sur de Córdoba y el centro-oeste bonaerense. En la región núcleo, en cambio, la situación fue distinta ya que el intenso aire frío no logró llegar al centro del pais y se registraron bajas térmicas con características de heladas agronómicas de corta duración.

Las mínimas oscilaron entre los 0 y 3°C en el sur de la zona GEA (region nucleo), y entre 4 y 5°C en el centro-norte.

De acuerdo con los reportes de técnicos en la región, estas condiciones no habrían generado daños relevantes sobre los cultivos de segunda y/o tardíos sobre la zona nucleo.