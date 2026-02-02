Adultos Mayores: El municipio continua con el programa recreativo «Jugamos Burako»

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que continúa desarrollándose la propuesta recreativa “Jugamos Burako”, destinada a personas mayores, una iniciativa que promueveel encuentro, la socialización y el disfrute a través del juego.

La actividad, organizada por la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, se viene llevando adelante desde el mes de enero en distintos espacios de la ciudad y se extenderá hasta el próximo 12 de febrero, permitiendo que nuevas personas puedan sumarse.

Los encuentros se realizan en los siguientes días y horarios:

Martes, a las 16:30 horas, en el Playón Municipal.

Jueves, a las 16:30 horas, en la Plazoleta del Barrio Los Abuelos.

La propuesta está dirigida a quienes ya conocen el juego. Asimismo, quienes cuenten con su propio juego de Burako pueden llevarlo.

La participación es libre y gratuita, y no requiere inscripción previa.

Desde el municipio se invita a las personas mayores a acercarse y ser parte de estos espacios de recreación y encuentro, pensados para compartir buenas tardes en

compañía.