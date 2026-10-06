30º edición Concurso Crianza del Ternero: “Mate Margo” de la Escuela de Dennehy, se llevó el primer premio

Finalmente se dio a conocer quien fue el ganador de la trigésima edición del Concurso Crianza del Ternero, por parte de alumnos de escuelas primarias del distrito, que en esta oportunidad fueron 10.

Luego de una evaluación de la carpeta presentada y observada por Inspectoras del Nivel Primario de 9 de Julio, junto a productores rurales, del CEPT 15 El Chajá, y de Sociedad Rural de 9 de Julio, el mismo jurado luego evaluó la presentación del ternero de cada escuela, observando mansedumbre, originalidad del nombre, la crianza, mejor ternero y presentación del mismo.

Este año se sumaron el Centro Educativo Complementario Nº 802 “Rayuela”, 9 de Julio; la EEP Nº 3 “Juan Bautista Alberdi, 9 de Julio; la EEP Nº 9 “Bme. Mitre”, Paraje La Blanqueada, EEP Nº 22 “Remedios de Escalada de San Martin”, 12 de Octubre, EEP Nº 6 “Arturo Yeomans”, Norumbega; EEP Nº 53 “Jorge Corbett, Corbett; EEP Nº 51 “John F. Kennedy, Galo Llorente; EEP Nº 10 “Alte. Brown”, Dennehy; Colegio Los Ceibos, 9 de Julio.

En cuanto a la premiación se premió al 1ero., 2do. y 3ero. Mientras que todos los participantes recibieron premios donado por empresas locales, como Ceres (Premio a los tres primeros y alimento), Nutralmix (sustituto Lacteo), donde junto a Servitec Librería, entregaron una orden de compra por $ 150.000 para cada escuela participante.

La propuesta pedagógica permite a los estudiantes encargarse desde el mes de agosto y hasta el fin del concurso, criar al animal y trabajar con los contenidos curriculares del sistema educativo, y registrar cada paso que dan mientras aprenden sobre los cuidados básicos que necesita el ternero.

1- “Mate Amargo” EEP Nº 10 “Alte. Brown” de Dennehy – Premio: $ 1.000.000

2-“Mapú” EEP Nº 6 “Arturo Yeomans – Norumbega – Premio: $ 700.000

3- “Bartolito” EEP Nº 9 “Bme. Mitre”, Paraje La Blanqueada Premio: $ 500.000