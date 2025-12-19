25-26, la campaña de Trigo no para de sumar toneladas: Un nuevo informe amplia la proyección de rinde
Finalmente, la cosecha de trigo continúa arrojando resultados récord, con rendimientos que se ubican por encima de las estimaciones previas, las cuales ya se encontraban en niveles superiores a los promedios históricos e incluso cercanos o por encima a los máximos registrados, destaco en su ultimo informe la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
La entidad en su Panorama Agricola Semanal, detallo que a la fecha, los rindes relevados en las principales zonas cosechadas marcan promedios entre 6 y 11 qq/Ha por encima de los máximos históricos zonales, y hasta 13 qq/Ha superiores a nuestra anterior estimación.
Como resultado de este desempeño, actualizamos la proyección de producción nacional a 27,1 MTn, sin descartar nuevas revisiones a medida que avance la recolección en el sudeste del área agrícola, donde aún resta un volumen significativo por trillar.
Deja un comentario