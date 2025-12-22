10ma. Fecha: Libertad paro a San Martin, lo mismo hizo Once Tigres ante Naon

Se disputo la 10ma fecha de la Primera División de la Liga nuevejuliense de futbol, que tuvo como atenuantes, el viernes la holgada victoria de El Fortín como visitante ante Atlético 9 de Julio por 3 a 0. Mientras que el domingo, en un disputado partido, Once Tigres paro al ultimo campeón, el club Atlético Naon, y a quien le gano por 1 a 0.

Tras finalizar el partido se dieron una serie de disturbios fuera del estadio entre simpatizantes de Naon y de Once Tigres, y donde intervino personal policial, y que no paso a mayores acciones entre las personas.

Lo mismo paso con Libertad que recibió en el Estadio «Vicente Cusatti» al puntero San Martín, y a quine le gano por 3 a 1.

El resto de la jornada se dieron los siguientes resultados, en la localidad de La Niña, el equipo «tricolor» perdió ante la visita de Atlético Patricios por 2 a 0, equipo que ya venia de ganar ante Quiroga.

En French, el local recibió al Atlético Quiroga, quien le gano por la mínima diferencia de 1 a 0. Este es el segundo partido consecutivo de local que pierde el Albinegro.

Mientras que Agustín Álvarez y San Agustín, cerraron la fecha con una nueva victoria del equipo granate por 3 a 1.

Síntesis de la 10ma.

Atl. 9 de Julio o vs. El Fortín 3

Once Tigres 1 vs. Naón 0

French 0 vs. Quiroga 1

La Niña 0 vs. Atl. Patricios 2

Libertad 3 vs. San Martín 1

A. Alvarez 0 vs. San Agustín 3

Posiciones en el Torneo

San Martín- 23

Once Tigres – 20

Atlético Naón -19

Libertad – 19

Atlético 9 de Julio – 17

Atlético French – 14

San Agustín -12

Atlético Patricios – 12

Atlético Quiroga – 9 (1)

El Fortín – 8

La Niña – 6 (1)

Agustín Álvarez – 4

(1) Deben un partido de la primera fecha. El partido debera disputarse antes de iniciar la segunda rueda.

11MA y ultima fecha de la primera rueda

Patricios – Ag Alvarez

San Agustín – Libertad

San Martín – Once Tigres

Naón – 9 de Julio

El Fortín – French

Quiroga – La Niña