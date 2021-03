El Dr. Giuliodoro denuncia que en el Hospital le retuvieron la documentación que lo habilita a tomar un cargo en el Hospital

En la última semana de enero dábamos a conocer desde El Regional Digital el reclamo del Dr. José Maria Giuliodoro, haciendo público que desde el Hospital Julio de Vedia de 9 de Julio no le adjudican el cargo de Pediatra que obtuvo en un concurso oficial que se dio en el 2018 (agosto) y que fue aprobado -en noviembre 2018 por resolución 1918/18- por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y que al día de hoy no había ninguna respuesta y hacía referencia que había a su entender decisiones políticas que esto no avanzara.

En ese marco el facultativo hizo mención que había enviado una nota al Gobernador Axel Kicillof, además de habiendo transcurrido ya dos años, estamos a punto de presentarlo en el Juzgado de Mercedes, refirió Giuliodoro.

Ahora el medico nacido en Dudignac en la jornada del pasado lunes 1 procedió a enviar una carta documento a la Dirección del nosocomio, al conocer por medio de su abogado, que su documentación no había sido enviada por el área de Recursos Humanos del Hospital Julio al Ministerio. “Esto se conoció –dijo- tras hacer una presentación en octubre del 2020 y donde en la última semana se nos informó que el trámite no se había elevado y descubrimos que lo habían retenido.

Sobre el hecho, Giuliodoro dijo que esto incumple la ley de procedimiento de la provincia cuando al presentarse un trámite en una dependencia publica en 10 días debe darse una contestación, por lo que entendemos que conforme al artículo 80 y 79 de la ley de procedimiento administrativo esto lo determina en un incumplimiento injustificado tanto para la Jefa de Recursos Humanos como a los dos Directores – Rosello y Mignes-, del Hospital Julio de Vedia, por lo tanto envié una carta documento “haciéndolos responsables del perjuicio y de la falta de transparencia que ha pasado con mi concurso, y serán responsable, aseguro Mignes.

A todo esto José Giuliodoro aseguro que las autoridades del Ministerio no tienen ningún conocimiento de esta gran falta de transparencia e informalidad en el Hospital, por lo que creo que ni bien sepan van a tomar medidas, aseguro.

Otras denuncias

En tanto pudo conocerse que en septiembre del 2020 empleados del Hospital Julio de Vedia enviaron al Ministerio de Salud al menos dos notas en el que denuncian irregularidades cuando a un empleado según menciona la nota a “cambio de un favor” me ofrecen la incorporación de un familiar –su esposa- además de una suma de dinero en negro, por lo que el empleado no acepta. En otra nota denuncian de un acto de amedrentamiento donde en la nota el firmante asegura haber escuchado al Dr. Rosello diciéndole a nuevos empleados que no se afilien al gremio ATE.