El Dr. Giuliodoro hace público que desde el Hospital no le adjudican el cargo de Pediatra que obtuvo en un concurso oficial

El Dr. José María Giuliodoro con 30 años en la profesión médica hizo público que tras haberse presentarse a un concurso oficial para el cargo de Pediatra en el Hospital Zonal Julio de Vedia, en el año 2018 y sobre el que le fue notificado oficialmente haber obtenido el primer lugar de dicho concurso, a dos años de haberlo obtenido, el facultativo lamenta que al día de hoy no ha sido convocado a cubrir la vacante y crítico que “en la actualidad hemos visto como han ingresado muchos colegas, ninguno sin concurso en la actual gestión”, en dialogo con el programa radial “Acontecer Rural”, por FM 102.7 Radio Amanecer.

Giuliodoro recordó que «hace un tiempo atrás se decía que los pediatras no querían ir a trabajar al Hospital, las autoridades del Hospital (Lic. Elisa Gutiérrez y Dra. Yanika Bollo), y del Ministerio de Salud de la provincia, llaman a un concurso público, uno de ellos para el cargo de pediatría, por el que me presente y a los 15 días se me notifico que había ganado el concurso», explico en declaraciones radiales. Al tiempo que recordó que «la notificación fue publicada en la página del Ministerio de Salud, sobre concursos oficiales; y al día de hoy estoy esperando la designación que no se dieron por las anteriores autoridades(Gutiérrez y Bollo), ni las actuales, Dr. Claudio Rosello y Dr. José María Mignes», sostuvo.

Ante esta situación dio a conocer que ha presentado una denuncia ante el Gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, planteando todo lo que ha pasado en estos dos años y estamos a punto de presentarlo en el Juzgado de Mercedes, refirió Giuliodoro en el dialogo con el programa radial.

Sobre la situación que enfrenta, el Dr. José María Giuliodoro subrayo que “aquí hay una responsabilidad también del área de recursos humanos del Hospital, y van a tener que responder sobre lo que ha pasado y quiero que la sociedad lo sepa, me he tragado casi tres años y veo como todos los días entra gente al hospital sin concurso, remarco.

En cuanto a los pasos que ha dado para terminar entregando la denuncia ante el Gobernador y de hacerlo público, explico que el primer paso fue presentarlo en la dependencia donde concurso (Hospital Julio de Vedia), y tuvo una demora de casi seis meses en ser presentada por el nosocomio ante la provincia y desde donde no hay una respuesta.

En tanto que la posible presentación judicial dijo que “está a merced de la respuesta del Gobernador Kicillof y del Ministerio de Salud”.

Hay responsables políticos

Molesto por la situación, Giuliodoro aseguro que llegara a las últimas consecuencias y subrayo que “no puede ser que la injusticia le gane a la justicia”, y manifestó que en esto también hay responsables políticos, en su momento, el Diputado Mauricio Vivani, el actual presidente del Partido Peronista de 9 de Julio, Horacio Delgado y la Senadora María Elena Defunchio, sobre quienes dijo también tendrán que responder, apunto.

Denuncia entregada al Gobernador Kicillof, en la que se hace referencia se investige, si hay irregularidad cometida.