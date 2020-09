Covid-19 en Argentina: Para recuperar la libertad de transitar, proponen un “Pasaporte Sanitario”

Este próximo martes 29 cientos de productores rurales pamepanos, cordobeses y mendocinos realizaran cortes de rutas que tienen ingreso a la provincia de San Luis en acción por la decisión del gobernador puntano, Alberto Rodriguez Saa en no permitirles ingresar a sus campos para las labores rurales. La situación se hace cada vez más difícil para quienes en esta pandemia, que están habilitados a transitar y trabajar por su condición de esencial no lo pueden hacer.

Pero no es el único caso, miles de personas que están en límites de provincias no pueden pasar, y como fue de público conocimiento el padre neuquino que no pudo ingresar a Córdoba para ver a su hija enferma de cáncer, y que luego falleció, hay otros tantos casos de connacionales que viven situaciones idénticas impedidos del libre tránsito, bajo el argumento “de portar el virus covid”.

Ante la inacción gubernamental y que cada provincia impone su “ley”, la Diputada Nacional por UCR de Rio Negro, Lorena Matzen ha presentado una iniciativa legislativa en el que mediante un “Pasaporte Sanitario” la persona pueda transitar libremente sin generar situaciones adversas, hasta tanto se cuente con la vacuna que garantice la cura definitiva.

Mira que dijo la Justicia sobre San Luis

Matzen con un fuerte compromiso con los derechos humanos dialogo esta semana con el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer de la ciudad de 9 de Julio (BA) y donde remarco que luego de seis meses con muchas injusticias que se han dado y el hartazgo empieza a generar situaciones de gente que necesita movilizarse y hay gente que lamentablemente está mintiendo, acomodando su motivo de viaje, y ya como vemos los productores rurales, ni siquiera alcanza para evitar los malos momentos que se pasan, puntualizo. Al tiempo que lamento que el país está dividido en 24 jurisdicciones provinciales cada una con sus reglas y “propias ideas”.

Lorena Matzen, que también preside la UCR rionegrina, describió que la propuesta realizada es poner en debate lo que no se está diciendo, a su vez como hacemos una salida ordenada de la cuarentena, la que ya vemos que no está dando resultados, por lo que entendemos que el encierro no es la única solución, subrayo.

Debemos unificar parámetros entre las provincias para poder volver a circular con libertad. Hasta que aparezca una vacuna contra el Covid-19, es necesario adoptar medidas que ayuden a la reactivación económica de manera gradual, cuidando la salud de todos los argentinos, evaluó.

Según la legisladora nacional Argentina hace 35 mil testeos por millón de habitantes, y en la mayoría de los países que han logrado controlar la pandemia superan los 100.000 testeos cada un 1 millón de habitantes, informo.

En Argentina tenemos un cuadro de situación donde se nos trata sanos y enfermos de la misma situación y también a los recuperados, quienes no son un problema, de allí que proponemos un Pasaporte Sanitario, indico.

Lee que sucedio en Santiago del Estero

Esta es una iniciativa que busca -además de garantizar y permitirnos recuperar nuestras libertades individuales- aumentar la cantidad de hisopados y conocer realmente el estado de circulación del virus. En si es una herramienta objetiva y esto lo hemos trabajado con médicos sanitaristas, epidemiólogos y bioquímicos, y nos han recomendado el doble testeo, 48 horas antes de salir de viaje, y luego en el lugar de destino un testo rápido y que en 15 minutos se conoce el resultado. El doble testeo garantiza el resultado y que no es un agente transmisor, puntualizo.

La Diputada Matzen agrego que tener esta herramienta no permite volver a tener privacidad, sin la necesidad de que vamos hacer o donde vamos a estar, situación que hoy estamos rastreados por la aplicación “Cuidar”, que nos geo localiza y controlado.

La autora del proyecto finalizo diciendo que mientras no tenga el virus no tengo porque estar dando explicaciones.

El pasaporte sanitario se utiliza en Uruguay, México, Ecuador, el Caribe y países de Europa como Italia, Suecia, Alemania y en China.