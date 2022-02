YPF Agro arribará con todo su porfolio a la Capital Nacional de los Agronegocios

Un año más, Expoagro e YPF Agro dan nombre a una nueva edición de la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante de la región: Expoagro 2022 edición YPF Agro. La alianza representa la unión estratégica entre dos referentes del sector que apuestan al desarrollo de la agroindustria.

En esta oportunidad, los productores que visiten la exposición – del 8 al 11 de marzo en el KM 225 de la RN9- podrán conocer de primera mano todo el trabajo y las últimas novedades de productos y servicios de YPF Agro.

“Desde 2019 en YPF Agro nos transformamos para brindar una oferta integral pensada para el productor”, contó Verónica Tiberi, gerente de Producto & Desarrollo, y agregó: “Estamos trabajando día a día muy entusiasmados para presentar las novedades desarrolladas junto a Y- TEC “.

Hoy, no sólo ofrecen un portfolio de soluciones energéticas, como combustibles y lubricantes, sino también fertilizantes, fitosanitarios, y semillas Illinois, que se podrán conocer en el stand de la empresa, ubicado en el lote N-55.

Entre las novedades para este año, cabe destacar que la compañía cambió su ubicación en el predio, amplió el espacio para mayor comodidad de los visitantes y apostó al formato plot. “Estamos muy ansiosos de poder presentar los híbridos en maíz y nuestras variedades en soja, y poder realizar una recomendación específica según la particularidad de cada productor”, explicó Tiberi.

En este nuevo espacio los productores podrán encontrar seis híbridos de maíz con diferentes tecnologías: IS 782 VIP3 ​, IS 799 VT3P​, IS 799 TRECEPTA ​, IS 550 VT3P, IS 695 MGRR2; ​ y 6 variedades de soja: IS 38.2 SE​​, IS 46.2 RR STS​​, IS 48.2E​, IS 52.1 E​​, IS 69.2 CE.

“Nuestra marca Illinois, parte de un acuerdo exclusivo con GDM, se destaca por su foco en programas de investigación local, adaptación a las distintas necesidades de cada zona productiva y suma las últimas tecnologías del mercado como Enlist”, describió Tiberi.

Proyectos destacados

Por otro lado, Tiberi adelantó que también se podrán conocer dos grandes proyectos con foco en innovación y sustentabilidad como SUMMA, “un servicio donde se ofrece – junto a sus distribuidores- un análisis diagnóstico de la necesidad, luego una mezcla a medida y finalmente el servicio de aplicación con máquinas de aplicación variable de última tecnología”, detalló. Como así también, quienes se acerquen al stand de YPF Agro podrán conocer más acerca de Integra, un servicio de entrega de fitosanitarios a granel con el agregado de un paquete tecnológico.

Como todos los años, durante los cuatro días de la exposición, YPF Agro ofrecerá una promoción de canje pensando en la precampaña de maíz.

YPF celebra 100 años

“En el marco de los 100 años de YPF, estaremos de celebración y nos llena de orgullo. Tenemos el gran desafío de seguir impulsando el desarrollo productivo de nuestro país, por eso renovamos nuestro compromiso en los diversos negocios de la compañía y de cara al agro seguimos trabajando en la generación de soluciones de valor para la industria. Estamos en constante crecimiento buscando brindar soluciones innovadoras”, así lo expresó Leandro Caruso, CMO de YPF SA.

Respecto al evento más esperado por el agro que se desarrollará del 8 al 11 de marzo, expresó: “Expoagro será el primer espacio junto a los productores, luego de casi dos años sin exposiciones, y será una oportunidad de celebración y al mismo tiempo un espacio donde tendremos la oportunidad de estar cerca del productor y dar a conocer nuestra propuesta de valor integral para el ciclo productivo”.

Por último, Tiberi agregó que “desde YPF Agro, apostamos a convertirnos en la empresa faro en el agro argentino brindándole al productor agropecuario energía y soluciones integradas, transformando la producción de granos en energía sustentable”.