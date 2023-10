Voley: Atletico 9 de Julio jugo en Chivilcoy

En la ciudad de Chivilcoy, se desarrollo el pasado domingo un nuevo torneo de la Asociación Chivilcoyana de Voley, en las distintas categorías, con la participación de una gran cantidad de Clubes de ciudades de la zona, entre ellos los del Club Atlético 9 de Julio, que interviene en los certámenes femeninos de 1ª división y de Sub 16, en ésta con dos equipos, Atlético «blanco» y Atlético «rojo».

Se disputó la séptima jornada con las fechas 13ª y 14ª, habitualmente en tres gimnasios de la ciudad: el Club Atlético presenta un equipo con jugadoras nuevas, el «rojo», que están ganando en experiencia y con evidentes progresos, porque perdió, pero cada vez con trámites más parejos, como los partidos con Sarmiento de Suipacha, 19 a 25 y 6 a 25 y luego con Estudiantes de Pehuajó, 10 a 25 y 21 a 25.

Y el equipo «blanco» cuenta con jugadoras más experimentadas y con muy buen juego y así fue como obtuvo dos importantes victorias, ante el equipo de Lobos por 25 a 19 y 25 a 20 y después ante Independiente de Chivilcoy por 26 a 24 y 25 a 21

Dirige técnicamente Luz Picardo con Asistencia técnica de Ibel Gutiérrez y el equipo «blanco» formó con Lola Rodríguez, Clara Lucero, Martina Redigonda (c), Julieta Caputo, Lara Cerasa y Martina Cazcarra y el «rojo», con Macarena Sist, Valentina Fabiano, Irina Rodríguez, Delfina Malfatto (c), Agustina Assali, M.Paz Rivolta y Rosario Maresca.