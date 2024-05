Schiariti: «Lo primero que debe hacer el estado es bajar el 9% de retenciones a las exportaciones y dar créditos para aumentar el stock»

El Presidente de CICCRA (Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados), Miguel Schiariti, habló con Chacra TV sobre el proceso de recuperación que está sufriendo la industria tras la sequía del año pasado. Se enfrentan a una menor oferta de carne debido a la reducción de terneros y la liquidación de hembras.

Además, contó que la industria está pasando por dificultades financieras, con recortes de horas extras y suspensiones en algunas fábricas. Las exportaciones han aumentado, especialmente a China, pero los precios internacionales han disminuido.

«Estamos parados en un lugar de intento de recuperación de las pérdidas que generó la sequía del año pasado», sostuvo Schiariti y contó que este año tienen 600 mil terneros menos y hubo una liquidación de hembras en los últimos seis meses del año, producto también de la sequía porque los animales no podían comer en el campo y había que achicar el rodeo para que aquellas vacas que estaban preñadas pudieran comer mejor.

En este sentido, el titular de CICCRA señaló que tienen que «reponer toda esa vaca que se mató de más en el último semestre del año pasado y eso se repone con vaquillonas, por lo tanto, vamos a tener una menor oferta lo que seguramente va a generar menor producción de carne».

Además, Schiariti habló sobre el consumo de carne y contó que «hemos caído el primer trimestre de este año comparado con el primer trimestre del año pasado el 18,5%» y explicó que «de 52 kilos del año pasado a 42 kilos este año en el trimestre».

Cabe aclarar que el año pasado, producto de la sequía hubo una mayor oferta de carne y los precios no se movieron durante mucho tiempo porque la sequía es una prolongación de la sequía del 2022. «Aumentó la producción de carne, los precios no se movieron hasta noviembre y los argentinos consumimos más carne, por eso la caída es tan grande», indicó el titular de la cámara. Otro de los motivos por el cual cayó el consumo de carne es que el poder adquisitivo cayó un 10% en el primer trimestre, por ello el consumo de carne de pollo y porcino va en aumento. De todos modos, en lo que hace a proteína animal estamos en un buen número de consumo per cápita teniendo en cuenta que estamos en 42 kilos de carne vacuna, 48 kilos de pollo y 23 kilos de cerdo. «Nos ubica por encima de los 100 kilos de consumo por habitante por año y esto está por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud que dice que se deberían consumir 100 kilos de proteína animal por año», sostuvo Schiariti.

Por otro lado, el titular de la entidad habló sobre el estado de la industria cárnica y contó que «la está pasando mal» y agregó que «hay industrias en el consumo que cortaron las horas extras, sacaron un turno y hay algunas suspensiones en algunas fábricas como producto de que están perdiendo plata». De esta manera, explicó que cuesta mucho la venta en carnicerías, sobre todo los del conurbano bonaerense, porque el único día que venden de manera normal son los sábados aquellos que venden con la cuenta DNI que tiene el 30% de descuento.

Además, en el primer trimestre aumentaron las exportaciones producto de la liberación que se dieron a partir del 1° de enero. Cabe aclarar que las exportaciones estaban restringidas sobre todo a China, no se podía vender la carne con hueso, los siete cortes y no se podía vender alguna categoría de vaca. «Aumentan en general porque aumentaron las ventas a China», dijo el titular de la entidad. Se incrementaron un 17% comparado con el primer trimestre del año pasado.

Haciendo alusión a las medidas tomadas por el kirchnerismo de restringir las exportaciones de carne con el supuesto objetivo de proteger la mesa de los argentinos, Schiariti señaló que «en realidad lo que hacen es estropear la producción y estropear las exportaciones y el mejor ejemplo es Uruguay» y explicó que el nuestro país vecino «el 70% de lo que produce, lo exporta y con los excedentes de exportación consumen en el mercado interno».

Asimismo, el titular de CICCRA habló sobre los precios de la carne en el mercado internacional. «Los precios de China han caído, desde el 2022 a la fecha, más del 35%», destacó Schiariti y explicó que exportamos casi el 80% a China, pero ingresamos por China el 60% de los dólares». Es decir que la venta a China es de productos de menor valor que el resto de las exportaciones. El Hilton está en un precio razonable, casi histórico aproximadamente 11 mil dólares la tonelada, Israel está en buenos valores que van entre 7 mil a 7.300 dólares la tonelada. «Estados Unidos nos sirve como para frenar la caída de precios de las exportaciones a China», señaló el titular de la entidad y contó que las exportaciones a Estados Unidos aumentaron alrededor de unas 40 mil toneladas.

Por último, Schiariti habló sobre la relación con el gobierno nacional y contó que «estuvimos acompañados por la macroeconomía, no hemos tenido una gran participación de Bioeconomía en la industria, seguimos con una ONNCA que sigue con los viejos vicios que tuvo la administración kirchnerista» y agregó que no tuvieron reunión con Vilella. «Afortunadamente desde el Instituto, la industria tiene contacto directo con la Canciller porque uno de los temas es China, pero hay otros temas más importantes», dijo Schiariti y explicó que «En el Sudeste Asiático hay otros mercados para abrir y por ahí están trabajando».

Finalmente, el titular de CICCRA habló sobre la salida de a crisis y resaltó que «está por la exportación que es lo que nos va a permitir aumentar la producción» y agregó: «Si no aumentamos la producción, recordemos que, en la época de Moreno perdimos 12,5 millones de cabezas precisamente por las restricciones que puso, no solo a las exportaciones sino que pretendía ponerle precios máximos a la carne». Aún no se han recuperado ni la mitad de lo que se liquidó y hoy estamos con 53 millones de cabeza.

Para recuperar las cabezas de ganado «el sector necesita que el estado no se meta, no regule», dijo Schiariti y añadió: «Lo primero que debe hacer el estado es bajar el 9% de retenciones a las exportaciones y darle créditos a valor producto para la retención de vientres y poder aumentar el stock». En este sentido, hasta que no aumente el stock habrá problemas de abastecimiento.

Agritotal