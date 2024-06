Vejez: «Se la desconoce y le ponen otros nombres, cuando en realidad como sociedad debemos abrir puertas»

Se llevó adelante este miércoles un nuevo encuentro de “Reflexiones que transforman”, impulsado por la Dirección de Adultos Mayores del Municipio, donde en la oportunidad se convocó a un especialista de la Facultad de la UBA, como es el Dr. Ricardo Iacub, con un amplio conocimiento, y la apuesta fue la acertada, ya que en las dos charlas que se dieron por la tarde, las mismas tuvieron una amplia aceptación de público con gran interés por adquirir conocimientos ante la etapa de la vejez en las personas.

Esto surge de las inquietudes que tenemos en los distintos grupos de la vejez, que tenemos el 9 de julio, de poder empezar a charlar las cosas que no se charlan. Y que tienen inquietud y que los demás tienen para entender de qué hablamos cuando hablamos de viejos. Y que no está mal decir viejos o vejez.”, resumió la Secretaria de Desarrollo Comunitario, Lic. Maria Marquez en dialogo con El Regional Digital.

Por su parte el Dr. Ricardo Iacub, Doctor en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, catedrático de la misma universidad, conferencista e importante investigador especializado en los temas de psicología de la vejez, se preguntó ¿Qué hace precisamente cuando hablamos de vejez? ¿Qué tenemos que tener presente? Primero que es una etapa de la vida que a veces, como decía María, a veces se la desconocen, le ponen otros nombres, cuando en realidad como sociedad debemos abrir puertas.

Básicamente es una etapa después de los 60, en la cual nos pueden pasar un montón de cosas muy buenas, algunas no tanto como en cualquier momento, y que tenemos que conocerla. A veces la cantidad de miradas negativas que hay sobre este tema hace que la gente rechace el conocimiento, y el conocimiento es un instrumento para cambiar nuestra realidad, desafío el especialista, antes de iniciar su primera charla de las dos que brindo en el Centro Socio Productivo San Cayetano.

Según Iacub, “hay mucha gente que cree que como ya no tiene a los hijos en la casa o como dejó de trabajar, parece que su vida se cierra a muy pocos ámbitos. Y a veces la comunidad tampoco abre tantos ámbitos específicos para personas que quizás tienen más tiempo libre o que quizás no tienen ganas de estudiar algo para hacer algo con eso, sino simplemente para aprender, para estar mejor, para conectarse con los otros”, enfatizo.

El disertante del Ciclo “Reflexiones que Transforman”, revelo que “hoy las investigaciones nos muestran que la soledad en las personas mayores es uno de los principales factores de enfermedad. Pero es más grave estar solo que no cuidarse del colesterol o de los triglicéridos. A ese nivel estamos hablando”, dijo.

Sobre el tema, Ricardo Iacub, delineo que “Argentina siempre fue un faro para Latinoamérica a nivel de lo que se produjo con los adultos mayores estudiando, incluidos en el deporte. Sabemos que después tenemos algunas que se cierran cuando las jubilaciones no son tan buenas. Pero creo que tenemos un gran capital en Argentina, y lo digo con todas las letras y con toda la claridad de lo que estoy diciendo, que tiene que ver con las oportunidades que hay en este país para personas mayores, y remarco que sobre el programa de las casas de los abuelos. Esto es novedosísimo. Esto se hace en Europa nada más.

Hay que valorar mucho estas cosas que no existen ni siquiera en muchos lugares de nuestro país. Tenemos que seguir fortaleciendo estos lugares. Tiene que haber universidades donde las personas mayores puedan entrar, o colegios.

Es decir, los adultos mayores tienen un potencial de crecimiento enorme. Y hablo de crecimiento. En general, cuando pensamos en personas mayores, pensamos en que no se enfermen, que no les pase, alentó Iacub en 9 de Julio.

Por último se refirió a algunos de los tips que luego volcó en la charla ante casi un centenar de personas, y resaltó que la sabiduría no es un cuento, sino que la sabiduría es algo que puede aparecer, que científicamente se puede estudiar, vamos a hablar un poco acerca de la familia, de los roles que ejercen las personas mayores, vamos a hablar un poco sobre la soledad, las redes sociales de apoyo, la posibilidad de aprender, pero también vamos a hablar del sexo, del amor, de todas estas cosas y que son sumamente importantes a lo largo de toda la vida. La persona mayor no cambia, no es que me vuelva una persona mayor y cambie totalmente, apuntó.