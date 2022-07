UPA Regional Aapresid 9 de Julio-Casares dejo un claro mensaje en como maximizar los recursos

Casi 300 personas fueron parte de una nueva edición de la UPA (Un Productor en Acción), que desarrollo la Regional Aapresid 9 de Julio –Carlos Casares, que en esta oportunidad fue de manera indoor, con tres temas que sus asistentes supieron capturar muy bien: Agronica, expuesto por el Lic. Ricardo Martínez Peck, nutrición balanceada, donde la recomendación estuvo a cargo del Ing. Agr. Wanceslao Tejerina; y cerro el Lic. Claudio Zuchovicki, Argentina, economía y finanzas en estos tiempos.

Acerca del encuentro el presidente de la Regional Aapresid 9 de Julio-Casares, Ing. Agr. Pablo Baloriani destaco en dialogo con El Regional Digital, que fue una muy buena UPA, “ha dejado conformidad, con muy buenas charlas técnicas como la del Lic. Ricardo Martínez Peck y del Ing. Agr. Wanceslao Tejerina, donde nos dejó un claro mensaje sobre los nutrientes de los que no estamos acostumbrados hablar en jornadas de agricultura”. En tanto que grafico que la frutilla del postre de la jornada fue la disertación del Lic. Zuchovicki, «donde fue un lujo tenerlo», expreso.

La UPA de 9 de Julio conto con la presencia del presidente de Aapresid, Ing. Agr. David Roggero, ya que la entidad también eligió la ciudad para tener su reunion mensual en el interior y donde tuvieron un intercambio con las Regionales. Del encuentro también participo el Intendente Municipal, Mariano Barroso, quien saludo al Ing. Pablo Baloriani y participo de la charla del Lic. Claduio Zuchovicki

Agronica

La primera de las charlas estuvo centrada en maquinaria agrícola y el uso de la agronica, donde pudo observarse el interés por la charla. Martínez Peck interactuó con el público (productores, agrónomos y contratistas) exponiendo distintos puntos además de responder preguntas de los asistentes.

Según Martínez Peck, la agronica es transversal a todos los procesos mecanizados. Es responsable de generar información y ejecutar parte de la agricultura digital.

En ese sentido el disertante considero que se deben tener en cuenta algunos factores como medir parámetros de calidad de procesos mecanizados, analizar la rentabilidad de cada tecnología, contemplar los limitantes de conectividad, y evaluar los limitantes de los operadores y servicio post venta.

Conocer los micro nutrientes del suelo

Por su parte el Ing. Agr. Wanceslao Tejerina llevo a los presentes a conocer un poco más los nutrientes, donde planteo que todo el mundo fertiliza y eso se hace, pero nadie sabe lo que necesita el suelo, ya que no se hace análisis de suelo, y debemos saber qué es lo que tiene el suelo y que necesita el mismo, les propongo que hagan análisis del suelo, recomendó.

En Argentina hacemos 10 veces menos análisis de suelo que nuestro vecino de Brasil o que en Estados Unidos, comparo el agrónomo en la UPA de Aapresid.

También dio un párrafo en cómo trabaja el nutriente y aclaro que no es el cultivo lo que debemos fertilizar, es la raíz del mismo.

Para lo que recomendó tener una estrategia, ya que de lo contrario nos estamos perdiendo un montón de cosas, y que podríamos hacer para maximizar nuestro suelo.

Economía y finanzas: la micro esta bien, pero no estamos bien

La UPA de la Regional Aapresid cerró con una conferencia del Lic. Claudio Zuchovicki, quien planteo que las medidas que se viene dando en las ultimas semana, “demuestran que estamos mal, donde no estamos en un dólar de equilibrio, sino no se pondrían tantas restricciones, esto demuestra que no existe un equilibrio, como un auto si funciona bien no necesita que lo empujen de atrás, grafico.

Esto genera un estado de ánimo en los ciudadanos, estamos esperando que algo pase, y lo cierto que hay una crisis que más profunda que económica y mucho más política, es social, con falta de expectativas, y creo que ese es el principal problema que tiene la Argentina, luego viene el político y por último el económico, aseguro el expositor en dialogo con El Regional Digital.

En lo económico tengo para decir que, así como el presente está mal y creo que no vivimos el peor escenario, la micro está funcionando mucho mejor, ya que estamos en mínimos históricos de cheques rechazados, muchos readaptándose con una economía muy informal, por lo tanto no estamos bien, no vimos lo peor ya que no se tomaron medidas para corregir, pero Argentina vale la pena, y advirtió que se tendrá algo más de coalición, subrayo.