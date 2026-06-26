Un transporte de 9 de Julio fue destruido por un incendio en ruta 65

En la tarde de este viernes siendo las 18:15hs. el Cuartel de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio recibio una alerta del incendio de un transporte entre el acceso a Dudiganc y Acceso a Del Valle.

Al lugar acudieron dos unidades del Cuartel de Bomberos con 11 efectivos a cargo de Jefe del Cuerpo, Oscar Auza y al llegar se encontraron en el km 221 de ruta 65, con la cabina de la unidad totalmente tomada por el fuego y que consumió y destruyo por completo el camión.

Conforme se conoció el transporte es de 9 de Julio y se dirigía hacia la ciudad de Bahía Blanca sin carga. El conductor no sufrió daños y se desconoce el origen del incendio que también se extendió a pastizales del lugar, lo que demando una ardua labor de Bomberos por un lado en sofocar el foco de fuego en el transporte y contralar el fuego sobre la banquina.

Fotos: Transeúnte que paso por el lugar.