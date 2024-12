Un radical se expresa pidiendo unidad

Hoy, más que nunca, la agresión, la crueldad, el odio, son las banderas de una parte de la sociedad. El discurso autoritario, en contra de los jubilados, en contra de las universidades y de los estudiantes, de los médicos de hospitales públicos, en contra de los científicos, de los monotributistas precarizados, de las cooperativas, de la educación pública… en definitiva en contra de un “estado bobo” que proviene del fracaso anterior mientras, en medio de este movimiento pendular que va de un extremo a otro, está el grueso de la sociedad despojada de recursos y dignidad en el momento actual.

Otra vez la trampa de los extremos que en un punto se juntan, se necesitan, se retroalimentan. El Presidente Milei precisa volver a ese juego de oposiciones, esta vez busca subir al ring a Cristina, “la otra cara de la misma moneda”.

Es necesario que el triunfo de Miguel Fernández al frente del radicalismo de la Pcia. de Bs. As., que consolida la gestión del Senador Nacional Maximiliano Abad y al mismo ex Intendente de Trenque Lauquen, sirva para sellar la unidad del radicalismo, tironeado por distintos actores políticos (Lousteau, de Loredo), y le permita recuperar su identidad. Como radicalismo sumamos a otros sectores afines a nuestro pensamiento y posicionamiento político NO para transitar livianamente el camino que nos toca construir como oposición, sino para confrontar con los extremos.

Este radicalismo se comunica con el corazón de la sociedad demostrando que con odio nada se construye, que no hay un país posible sin Estado y que no habrá justicia sin que los corruptos estén presos.

Este radicalismo quiere un estado moderno y eficiente pero NO al servicio de las corporaciones sindicales ni empresariales. Un estado en el que los empresarios puedan ganar plata y toda la sociedad pueda vivir dignamente mejorando su calidad de vida día a día, a través del trabajo genuino que le permita progresar. Un estado que garantice para todos los argentinos la justicia social.

Desde la Pcia de Bs.As. (contra Cristina – contra Milei) promovemos un cambio,

¨sin corruptos¨

¨con verdad¨

¨sin defraudar al pueblo¨,

¨con un proyecto colectivo¨

y trabajamos para construir un espacio SUMAR fuerte y consolidado, decidido a confrontar contra el fracaso del Pasado y del Presente.

Por Javier Fernandez

Fue candidato a presidir el Comité UCER