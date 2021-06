UCR: «Estamos como esperando a que los amigos del PRO nos abran la puerta para poder entrar»

Desde el espacio interno del radicalismo de 9 de Julio “Protagonismo Radical” insisten en que la UCR de 9 de Julio debe tener una clara decisión de participación en las próximas elecciones legislativas y no ser un “vagón de cola”, conforme grafico el convencional provincial de la UCR, Ricardo Tempestti en dialogo con El Regional Digital.

Tal como adelantáramos la pasada semana donde se informó sobre el lanzamiento del intendente de San Isidro, Gustavo Posse a pre candidato a diputado provincial, desde el espacio político no pierden el faro de lo que pretenden, en que la UCR local, donde Tempesti respondió los siguiente.

El pasado jueves nos entrevistamos con Javier Fernández, también integrante de Protagonismo Radical, y nos contó sobre el lanzamiento de Gustavo Posse a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Bs. As.

Bueno, no quiero ser redundante, creo que él ha sido claro al respecto, y esto es una postura que fue analizada por distintos referentes del orden Provincial y Nacional, ante esto Javier se comunicó con Fredy Storani, con Gustavo Posse y nos contaron cuales eran los pasos a seguir, a partir de eso, se trata de actuar en consecuencia y creo que Javier ya fue muy claro en su relato, por lo tanto no tengo nada que agregar. Solo aclarar para los que todavía tienen dudas que pertenecemos a PROTAGONISMO RADICAL.

Declaraciones suyas en otro medio colega sobre la política local de la UCR lo llevo a Ud. tener que dar explicaciones al respecto, puede ser?

En esto quiero ser muy cuidadoso y concreto al responder. Tenes razón, la Mesa directiva del Comité Local me cito para conversar y dar explicaciones con respecto a esa nota, fui interpelado por parte de algunos miembros de dicha mesa, quiero aclara que como Convencional estoy obligado a presentarme cada vez que algún organismo partidario me convoca. Además de resaltar que se desarrolló dentro de un marco cordial y donde creo que tuvimos más coincidencias que diferencias.

Creo que fui muy claro ante las autoridades partidarias, donde ratifique y ratifico por este medio, cada uno de mis dichos. Esto se funda en una sola razón, fueron las banderas que levantamos a lo largo de toda la campaña, lo hicimos por convicción no por conveniencia, pretendiendo un Radicalismo Protagonista, combativo, inclusivo, y tratando de ampliar nuestro Frente de Juntos por El Cambio, dejando de ser el vagón de cola y teniendo injerencias en las decisiones que se toman, dentro de un acuerdo macro, con políticas de fondo, que nos permitan sacar adelante a la Provincia, la Nación y mantener los aciertos de esta gestión municipal y corregir los errores que se cometieron. Aparte creo que debemos actuar en consecuencia, caso contrario, estaríamos traicionando a todos los afiliados que nos votaron y nos acompañaron en la última campaña.

Que posición u opinión tiene con respecto a los pasos que debería seguir la UCR?

Creo que estamos dormidos en todo orden, ya sea Provincial, como Local, cuestión que fue expuesta en la interpelación que me hicieron; Hoy veo que estamos como esperando a que los amigos del PRO nos abran la puerta para poder entrar, y yo creo que no necesitamos esperar a nadie, el radicalismo que quiero es el que prometimos en la campaña, es decir mantenernos dentro de Juntos por El Cambio, pero con un rol totalmente diferente. Ser verdaderos protagonistas, no necesitamos esperar a ver que hacen nuestros amigos.

Tiene opinión o critica a la gestión de los concejales de la UCR?

No confundamos la gestión de nuestros concejales, con lo que uno desearía que se hiciera o lo que uno pretendería que hicieran, mira para darte un ejemplo, “El pedido de informes al Hospital en relación a la cuestión sanitaria y algunas otras cuestiones que ocurrieron” fue una propuesta de nuestros concejales, ahora quién la expuso?. El presidente del bloque de Cambiemos, entonces un buen trabajo se ve desdibujado por no exponerlo antes nuestros ediles, Es por eso que yo reclamo un bloque integro de la UCR, independientemente que esté conformado de manera conjunta con los demás integrantes de Juntos por El Cambio, nuestros concejales definen la mayoría dentro del Consejo y a mi entender sería muy útil para participar en la gestión de proyectos, bueno eso no lo hacemos y no es lo que manifestamos en campaña cuando hablamos de un rol protagónico, no se necesitan las elecciones próximas para cambiar nuestra actitud.

Ahora te pregunto a vos sin obligación a que me contestes, lo hago yo, Escuchaste alguna vez por parte del radicalismo alguna crítica al Gobierno Municipal?? Te respondo NO, sabes por qué?? Porque no formamos parte del mismo, Este gobierno es totalmente PRO.

Mientras este mismo gobierno criticaba, que en la gestión del Dr. Batistella se había incorporado a gente de su entorno familiar, nos mantuvimos callados, pero si nos ponemos a analizar, este es un Gobierno Familiar y de amigos, y te adelanto para que quede claro,que si una persona es altamente profesional y la gestión la necesita, no me fijo quien es y sin dudarlo la contrato, pero nadie se puso a sumar cuantos amigos y familiares conforman este gobierno, te puedo asegurar que no son pocos, y algunos ocupando cargos que los coloca en su máximo grado de incapacidad. Algo que publicaste en una de tus anteriores ediciones, 9 de Julio está dentro de los municipios de peor transparencia fiscal, escuchaste alguna crítica o pedido de informe de nuestros consejales???

CONCLUCIÓN: Si decir lo que pretendo de un bloque de concejales se considera una crítica, bueno los estoy criticando, ahora si lo que digo es como me gustaría que funcionaran los concejales de mi partido, lo que manifiesto es mi opinión personal y de quienes nos encontramos dentro de protagonismo radical.

Que opinión tienes con respecto a la posición que debería tener la UCR en el orden Provincial y Nacional?

No creo que en el orden Provincial y Nacional tengamos muchas diferencias, eso todos los que estamos dentro de Juntos por el Cambio tenemos una mirada parecida, pero si con algunos enfoque diferentes de cómo se debería haber manejado esta crisis, pero es bueno tener diferencias porque eso enriquece el debate y nos permite unificar criterios. Pero lamentablemente son pocos los aciertos tanto del Gobierno Provincial como Nacional, fallaron en dos cuestiones fundamentales, manejaron mal la crisis del COVID, no hubo testeos, no hay vacunas suficientes, no hicieron nada para prevenir la segunda ola, y podemos seguir hablando todo un día, también creo que en este tema, deberían opinar Epidemiólogos, infectólogos, patólogos, etc, es decir gente con autoridad profesional. Pero lo que es realmente grave, es la crisis económica a la cual nos están llevando dichos gobiernos, no existe un plan económico, siguen los controles de precios y prohibiciones para exportar carne, tenemos la desocupación más grande desde la vuelta a la democracia, viven del asistencialismo para controlar sus votantes, en vez de generar las condiciones para que pueda existir una mayor inserción laboral, tenemos el peor de los impuestos que es la inflación y después se niegan a una reforma tributaria como corresponde. Con el agravamiento de que tienen la interna feroz que existe dentro del mismo gobierno y eso nos arrastra a todos. Las últimas encuestas indican que la gente está más preocupada por la crisis económica que por la pandemia.

Ultima pregunta para terminar y agradecerte tu tiempo, como ves la interna de los partidos políticos en general.

Creo que podría ser una falta de respeto hablar de los demás partidos, pero yo te preguntaría a vos que partido no tiene internas partidarias?. Escúchame, la peor interna es la que vive el Gobierno Nacional como te dije antes, porque sus problemas internos nos llevan al desastre que estamos viviendo. Después la Izquierda y la Derecha nunca estuvieron unidas y se acoplan a lo que más les conviene, es decir acá prima la conveniencia y no las convicciones.

Con respecto al peronismo en general creo que tienen una gran interna, pero que al final del camino, se sientan a comer en la misma mesa.

Con relación al PRO propiamente dicho, también existen distintas corrientes dentro de este partido, pero siempre tratan de tratarnos de hacernos ver que no pasa nada y después te encontras con distintas agrupaciones y aspiraciones personales contrapuestas. Junto a con ellos, parte del peronismo, Coalición Cívica y demás, conformamos Juntos por el Cambio y deben dirimir todas sus diferencias para poder conformar el mejor Juntos por el Cambio o como se llame, para poder encontrar la salida definitiva a las problemáticas que tiene nuestro país.

La única diferencia que tenemos con todos estos partidos, es que nosotros tratamos de resolver estas cuestiones de manera democrática y sin desconocer lo que prometimos en campaña. Es por eso que creo que protagonismo radical debe ir a las PASO.