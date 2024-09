Tras retener el titulo de Campeón, Panterita Rodríguez y su equipo analizan la posibilidad de un combate sudamericano

“Estoy muy emocionado, esto de haber sido campeón argentino en Río Cuarto. Mantenerlo acá fue un logro gracias a los sponsors, al promotor que luchó para hacer la pelea acá, ya que iba hacerse en otro lado y logramos hacerla acá”, fueron las primeras palabras de Elias Pino, responsable del trabajo con Franco “Panterita” Rodríguez, luego de que el campeón argentino, retuviera el cinturón en su ciudad.

Sobre la pelea, Pino analizo “estamos muy bien físicamente, bien preparados, faltando 10 segundos para terminar el segundo round casi lo tenía nocaut, y cuando vino al rincón le digo, ahora cuando salgas, no salgas a fondo, te voy a avisar cuando es el momento, cuando falte un minuto, y anda a terminar la pelea y así se dio. El hace caso a todo lo que uno le dice y bueno, por eso es campeón”, resalto Elias Pino en dialogo con El Regional Digital.

Acerca de una premisa que tienen como trabajo, trajo a memoria, sabias recomendaciones de Néstor Ferrario, “siempre nos dijo que si el boxeador no hace caso se termina y él es un relojito, hace todo al pie de la letra, destaco como virtud de “Panterita” Rodríguez.

Sobre la persona de Franco Rodríguez, como deportista, recordó que «hace 11/12 años que estamos entrenando juntos, no hay un día que haya faltado gimnasio, yo voy a entrenar, él va a entrenar, además de su laburo, no falta nunca a entrenar, cuando lo veo muy cansado damos un turno y acá está el resultado arriba del ring, puntualizo como otras de las virtudes del campeón argentino de boxeo.

En cuanto al rival, Dimas Garateguy, Elias Pino subrayo que era un buen rival, no tenía peleas perdidas por knockout, así que era muy duro, sabíamos que aguantaba, pero sabemos la mano fuerte que estamos teniendo ahora con el entrenamiento, trabajamos mucho esto en el gimnasio y eso es el resultado.

«En el vestuario la instrucción, Pantera hacelo simple; trabajamos en punta y en distancia, lo vi en los videos que él contragolpea, las manitos siempre arriba y bueno, el secreto está que el boxeador haga caso”, insistió.

Por último, dio un gran agradecimiento, «fue algo extraordinario, me las venía a venir, me imaginaba que iba a ser esto, porque es lo que se merece Pantera, Kevin, los chicos amateurs, es lo que se merece, que el público venga, vea un espectáculo de primer nivel, así que la verdad súper contento».

Consultado sobre lo que viene manifestó no tengo duda, estamos para pelear con cualquiera, está la posibilidad del sudamericano dando vueltas ahí, me parece que no se va a dar ahora, pero se va a dar en algún momento”, adelanto como un próximo desafío del primer campeón argentino de Boxeo del partido de 9 de Julio.

