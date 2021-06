Tras el confinamiento del fin de semana: En 9 de Julio rige las disposiciones de Fase 2

Tras conocerse la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de ubicar a nuestro distrito en la Fase 2 del Aislamiento Preventivo por la pandemia de Covid-19, desde la jornada del pasado lunes 31 de mayo y luego de pasado el fin de semana donde a nivel nacional, y por disposición de Presidencia, se volvió a la instancia de confinamiento, rigen desde hoy las siguientes disposiciones de la

Fase 2.

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS

– Competencias deportivas (en lugares cerrados y al aire libre).

– Venta al por menor con ingreso de clientes.

– Prácticas deportivas grupales.

– Clases presenciales y actividades educativas (salvo educación especial).

– Artes escénicas.

– Deportes en ámbitos cerrados.

– Museos.

– Actividades y reuniones sociales en domicilios particulares.

– Celebraciones religiosas (solo al aire libre y hasta 10 personas).

– Gimnasios en lugares cerrados.

– Natatorios cerrados.

– Bibliotecas.

– Jardines maternales.

– Ferias en espacios cerrados.

– Salones de Fiestas

– Viajes Grupales.

HORARIOS PERMITIDOS

Circulación: de 06 a 20 hs.

Comercios no esenciales: de 06 a 19 hs.

Comercios minoristas de expendio de alimentos, supermercados y kioscos: de 06 a 23 hs.

Locales gastronómicos de todo tipo: de 06 a 19 hs. al aire libre (sin aforo en el interior) y de 19 a 23 hs.

solo delivery.

Profesiones liberales (personal doméstico, oficios y obras privadas de construcción), de 06 a 19 hs.

ACTIVIDADES PERMITIDAS

Las actividades deportivas individuales como atletismo, caminata, trote, tenis y padel (individual), golf,

etc. se encuentran permitidas.