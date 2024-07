Torneos Bonaerenses: Esta finalizando la participación local y ya se compite a nivel regional

Durante la mañana de este lunes 1 de julio, un centenar de adolescentes fueron parte de la competencia de Futsal de Torneos Bonaerenses, donde compitieron las categorías Sub 14 y Sub 16 masculino, y que proseguirá este martes 2 y el miércoles 3, Sub 18, mientras que la próxima semana serán las competencias de atletismo, informo el Director de Deportes, Ariel Pesce, mientras monitoreaba el desarrollo de la competencia.

En tanto que para ir finalizando la etapa local, detallo que luego de las vacaciones de invierno, será el turno de Patin, taekwondo y no mucho más. Pero a la vez ya se están llevando adelante los regionales, adelanto.

Hoy lunes, viajaron a la localidad de Junín a jugar tenis de mesa y ajedrez. Varios representantes de 9 de Julio. Mañana martes también ya tenemos representativos que van a viajar por la disciplina de vóleibol. Tenemos algo de fútbol once. Así que ya empezó la movida de acá hasta el inicio de vacaciones y luego del inicio de vacaciones en adelante hasta el 19 y 20 de septiembre que se llevan adelante las finales interregionales. Tenemos prácticamente todos los días representantes de 9 de Julio en alguna disciplina en la zona, informo en dialogo con El Regional Digital.

Pesce informo que para esta edición en 9 de Julio se inscribieron alrededor de 3.500 inscritos, prácticamente el mismo número del año pasado. La reducción de algunos fue porque se redujeron algunas categorías y algunos deportes, no es que cayó la inscripción, sino que la inscripción se mantuvo. Los chicos siempre participan, los profes también, yo siempre muy agradecido con los profes, padres siempre agradecidos en que los chicos puedan practicar deportes.

Mar del Plata: Llegan menos equipos a la final por deporte

Ariel Pesce recordó que por decisión del gobierno provincial, este año ante la situación económica, se reduce bastante la participación a las finales. Antes llegaban 16 equipos a la localidad de Mar del Plata, hoy van a llegar 8 equipos por deporte. Por lo que esperamos podamos llegar con representante de 9 de julio en las finales provinciales.