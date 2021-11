Súper TC2000: Tomas Cingolani busca cerrar el 2021 con un doble objetivo

El campeonato 2021 del Súper TC2000 llega a su fin. Este fin de semana, la categoría más tecnológica de Sudamérica acelerará a fondo por última vez en el año. Tomas Cingolani será protagonista de esta última contienda con el Fluence #97 del Renault Castrol Team y anhela conseguir un podio. Además, será parte activa de la definición del campeonato, ya que intentará ayudar a su compañero de equipo, Leonel Pernía, que es uno de los aspirantes a la corona.

«Llegamos a la última fecha con muchas ganas. Los resultados de las últimas carreras no fueron los que pretendía, pero no hay que dejar atrás los anteriores, donde siempre estuvimos entre los 10. Fue un año de aprendizaje y crecimiento, pero mi objetivo para Buenos Aires es lograr un podio, que es lo que me falta para terminar esta temporada de la mejor manera. Además trataremos de ayudar a Pernía para que el campeonato quede en el equipo» , dijo Tomás en la previa.

Cabe destacar que para esta última fecha se eliminó la carrera clasificatoria del sábado, por lo que sólo se correrá la final dominical con puntaje especial.

El cronograma:

Sábado 27/11:

10:10 hs. – Tanda extra de entrenamiento

10:50 hs. – Entrenamiento 1

11:35 hs. – Entrenamiento 2

16:20 hs. – Clasificación

Domingo 28/11:

12:00 hs. – Final (40 min + 1 vuelta)