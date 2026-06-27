Sociedad Rural Argentina: Nicolás Pino confirmó a Carlos Odriozola como su candidato a Vicepresidente por un mandato mas

Nicolás Pino, actual presidente de la Sociedad Rural Argentina y candidato a la reelección por la agrupación «Presencia Federal», anunció formalmente que el Ingeniero Agrónomo Carlos Odriozola será su compañero de fórmula como candidato a vicepresidente para las elecciones que se celebrarán el próximo 9 de septiembre, informo el espacio ruralista en una gacetilla.

Odriozola cuenta con una extensa trayectoria en el sector productivo y actualmente se desempeña como Director de la entidad y Coordinador de la Comisión de Carnes. «Carlos es una figura fundamental, ya venimos trabajando juntos desde hace tiempo y estoy seguro de que será el vicepresidente que la SRA necesita y merece tener«, destacó Pino al oficializar la lista.

Por su parte, Odriozola remarcó “es un honor para mí poder ser parte de esta fórmula para seguir haciendo cada día más grande a la Sociedad Rural Argentina y sobre todo para seguir trabajando por los casi 4.000 socios de nuestra institución, para representarlos como se merecen y como venimos haciendo durante la actual gestión”, indicó por su parte Odriozola.

“Argentina y el mundo plantean a nuestros productores una agenda desafiante. Esto requiere no solo escucharlos, sino también darle respuestas y herramientas. Este equipo de profesionales que encabezamos con Nicolás tiene la convicción y la experiencia para lograrlo”, agregó el flamante candidato a la Vicepresidencia de la SRA.

Ejes de campaña y propuestas para el período 2026-2028

La plataforma electoral de la fórmula Pino-Odriozola para el próximo período se apoya fuertemente en la continuidad de las políticas implementadas durante la conducción actual, estructurándose en tres pilares fundamentales.

En primer lugar, la lista ratificó que la defensa del productor y el reclamo por la eliminación total de los derechos de exportación seguirá siendo el eje central de su acción gremial, sumado a la promoción de acuerdos internacionales que permitan incrementar las exportaciones agroindustriales. A esto se suma el objetivo de profundizar la federalización y la cercanía bajo la premisa de «estar allí donde haya un productor», un esquema de gestión que incluyó el traslado de las reuniones de Comisión Directiva a distintos puntos del interior del país. Por último, en materia de modernización y sustentabilidad, los candidatos proponen avanzar en la actualización de los sistemas informáticos de la entidad, mantener el orden financiero y promover prácticas agroganaderas enfocadas en la innovación y el cuidado ambiental.

Balance de gestión

Desde el espacio de Presencia Federal recordaron los hitos alcanzados bajo la conducción de Pino, entre los que destacaron el saneamiento financiero de la institución, la histórica mudanza de la sede desde la calle Florida hacia el barrio de Palermo y la implementación del voto electrónico para la elección de autoridades.

Según informaron desde la agrupación, la candidatura ya cuenta con el aval de más de 800 socios de cara a la votación de septiembre.