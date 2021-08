Situación de covid: Existen 442 personas que cursan la enfermedad y explicaron la demora en las altas epidemiologicas

Voceros del Comite de Crisis en Salud de 9 de Julio brindaron este martes una nueva conferencia de prensa donde se confirmaron setenta y cuatro (74) nuevos pacientes para coronavirus en nel Distrito, de los cuales cuarenta y ocho (48) fueron por hisopados y veintiséis (26) casos que se diagnostican por Criterio Clínico Epidemiológico*. Además, se recibieron 72 hisopados negativos.

Es importante informar que recibieron el alta quince (15) pacientes, y se reportaron cuatrocientos cuarenta y dos (442) que cursan la enfermedad Covid-19, veinticuatro (24) se encuentran internados y el resto de los casos activos, un total de 418, se encuentran cursando la enfermedad en forma ambulatoria.

Ademas existen siete (7) casos sospechosos o en estudio, de los cuales cinco (5) permanecen internados y los dos (2) restantes son pacientes ambulatorios que cumple aislamiento domiciliario. En tanto informaron que fallecio una persona, llegando el numero a 221 vecinos que fallecieron producto de este virus.

En tanto en la conferencia de prensa los facultativos se refierieron a demoras en altas epidemiologicas que se dieron en la ultima semana que genero algunos mensajes confusos.

Fue el Dr. Jose Maria Migenes en representacion del Hospital Julio de Vedia quien detallo “es un trabajo que debemos ajustar, dado que el mismo se encuentra a cargo de un grupo de 50 vecinos voluntarios que no son profesionales de la salud, por lo que deberemos coordinar acciones para que las altas sean otorgadas en el momento exacto en que se registra el alta epidemiológica, que es a los diez días”.

Por su parte la Dra. Yanika Bollo, integrante del equipo de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, realizó en esta oportunidad un informe sobre la integración y funcionamiento del Comité de Crisis, así como de sus responsabilidades; situación que dio lugar a una aclaración respecto a los motivos por los cuales se observa una gran cantidad de casos activos, sin que el origen de los mismos tenga su correlato con el alta epidemiológica (de contagio) que se debe otorgar a los pacientes infectados, diez días después de contraer la enfermedad (ver más abajo).

SITUACIÓN EN LAS LOCALIDADES

La Dra. Bollo informó la situación que se presenta en las localidades, con 16 casos activos en Dudignac, 7 en Quiroga, 1 en La Niña, 7 en French, 6 en Patricios y 4 en El Provincial.

TESTEOS RÁPIDOS

La facultativa destacó la importancia de los testeos rápidos desarrollados de manera itinerante en las localidades del distrito, que comenzaron la semana anterior en French y 12 de Octubre -con un porcentaje relativamente bajo de positivos-, y que continuarán en la presente semana en Naón y Patricios.

Asimismo, adelantó que se efectuarán testeos en personal docente y no docente de escuelas del distrito para detectar casos asintomáticos y de esta manera detectar focos que permitan dar continuidad a la presencialidad escolar.

CIRCULACIÓN DE CEPA MANAOS

Bollo también confirmó que se detectó un paciente proveniente de Paraguay infectado con la cepa Manaos, situación que podría influir en la elevada cifra de casos diarios.

No obstante, indicó que esta no debe ser una situación de temor para la comunidad, ya que naturalmente se preveía la circulación de esta cepa, como ocurre en distintos puntos del país; aunque sí solicitó extremar y reforzar los cuidados por todos conocidos.

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CRISIS

Sobre este aspecto, Yanika Bollo señaló que este organismo “es un equipo diseñado para trabajar coordinadamente entre los distintos actores de la salud del distrito, con el objetivo de gestionar la pandemia y actuar ante una situación de emergencia”.

Al indicar los detalles del trabajo, la facultativa especificó cómo se informan los positivos, situación que corresponde a los laboratorios privados, la Clínica y el Hospital; tras lo que comienza a actuar el control de foco, que está a cargo del municipio.

A partir del mismo se confecciona una lista de contactos estrechos de los pacientes, que se deriva al equipo de seguimiento, a cargo del Hospital, que es quien entrega las altas y comunica los aislamientos.

En este contexto, detalló que el alta epidemiológica (correspondiente a la posibilidad de que un paciente contagie), se entrega a los 10 días, en tanto que el alta médica o clínica es variable luego de ese lapso, y obedece a la revisión de que la persona no haya empeorado los síntomas respiratorios en los últimos tres días.

En tanto, ante la consulta de los periodistas sobre el particular, el Director médico del Hospital, ente coordinador de estos seguimientos, Dr. Mignes, aclaró que es verdadera la observación de que no siempre coinciden las altas otorgadas a la misma cantidad de pacientes registrados en los 10 anteriores a una determinada fecha.

SITUACIÓN EN EL HOSPITAL Y CLINICA INDEPENDENCIA

Mignes señaló que la situación del Hospital es relativamente tranquila, con capacidad de internación; pese al alto número de casos diarios, situación que atribuyó al trabajo que realiza el centro de testeos rápidos del salón Abuelo Julio, donde el 35% de los hisopados resulta positivo.

No obstante, valoró que con este número de casos, las internaciones son sensiblemente menores, seguramente como resultante de la campaña de vacunación.

En Clínica Independencia, en tanto, el Dr. Raúl Zapata, indicó que se presenta un número relativamente bajo de internados, con disponibilidad de camas y consultas relativamente bajas; en tanto que reforzó el pedido a la comunidad de continuar reforzando los cuidados personales.