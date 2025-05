Sesionó Diputados, pero no trató la condonación de la deuda por el Fondo Covid-19

La Cámara de Diputados bonaerense sesionó de manera ordinaria este miércoles, pero no trató el proyecto para condonar las deudas que los municipios tienen con el Ejecutivo por el Fondo Covid-19, entre otras obligaciones.

A minutos de comenzar la reunión de Labor Legislativa, los diputados se sorprendieron por el proyecto presentado por el Ejecutivo que generó la demora de dos horas en dicha reunión. Los legisladores finalmente no trataron el proyecto aprobado por las comisiones de Asuntos Municipales, Legislación General y Presupuesto e Impuestos y que iba a tener media sanción hoy.

El lunes sesionarán en espejo ambas Cámaras para aprobar los plazos electorales para las elecciones del 7 de septiembre. No está definido que se trate el proyecto ingresado hoy por Kicillof.

La iniciativa que ingreso Kicillof en Senadores (Cámara que conduce su ladera Verónica Magario) busca que la Legislatura le de permiso para tomar deuda, patear el vencimiento de la deuda que tienen los municipios con el Ejecutivo por el fondo Covid-19, entre otros vencimientos, extender las emergencias en distintas áreas de Gobierno y crear un fondo municipal.

Los legisladores decidieron no tratar el proyecto unificado de varios bloques para condonar deudas de municipios con el Ejecutivo provincial. Esto se resolvió dado que Kicillof ingresó un proyecto en esa sintonía, pero que no condona, sino que suspende hasta diciembre los vencimientos.

Desde la Legislatura se pedirá al Tribunal de Cuentas que no sancione a los funcionarios municipales que no abonen la cuota que vence el 15 de mayo, dado que en pocos días quedarán sin efecto las obligaciones de pagos, al menos hasta diciembre. “No queremos que el proyecto de Kicillof tenga un carácter dilatorio y se les cobre mayo a los intendentes y si no pagan, sancionen a funcionarios municipales”, susurró un diputado en los pasillos de la Legislatura.