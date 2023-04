Segmentación tarifaria: desde mayo se aplica la quita total de subsidios en las tarifas de gas y de luz, a todos los usuarios del nivel 1

De acuerdo al Decreto 332/2022, la Segmentación Tarifaria, implementada para la reducción de los Subsidios en la energía, a los Usuarios Residenciales ( Casas de Familia) comprende 3 Niveles de Usuarios:

El Nivel 1, corresponde a aquellos usuarios cuyos ingresos mensuales totales del Grupo Familiar, son equivalentes o superiores a $619.720 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC). Este segmento pierde todos los Subsidios.

El Nivel 3, se compone de aquellos hogares cuyos Ingresos mensuales totales oscilan entre $177.063 y $619.720 (entre 1y 3,5 canasta básicas para un hogar tipo 2 según INDEC). Este grupo de usuarios pierde

parcialmente, todos los subsidios.

El Nivel 2 está integrado por los Hogares con Ingresos netos menores a $177.063 (1 canasta básica total para un hogar tipo 2 según INDEC. Los usuarios Nivel 2, siguen teniendo todos los subsidios.

Debido a que millones de usuarios no presentaron la Declaración Jurada para seguir teniendo los Subsidios al Gas y la Energía Eléctrica, la Secretaría de Energía, decidió compulsivamente, que los que no hicieron la presentación, sean incluidos en el NIVEL 1, que corresponde a aquellos usuarios que tienen 619.000 pesos mensuales de ingresos familiares y que dejarán de tener los subsidios.

Teniendo en cuenta esa realidad y en la certeza de que muchos usuarios de 9 de Julio, pudieron ser incluidos incorrectamente , en un nivel que no les corresponde y deban afrontar fuertes aumentos en sus facturas.

DEUCO recomienda a todos los Usuarios: a) Revisar sus facturas de Gas Natural y Energía Eléctrica y verificar en qué Nivel de Usuario fue incluido por la empresa distribuidora.

b) Si fue incluido en el NIVEL 2, de Menores Ingresos, no tendrá quita de subsidios;

c) Si fue incluido en el NIVEL 3, deberá pagar una tarifa que parcialmente estará subsidiada,

d) Si en la facture dice que está en NIVEL 1, perderá todos los subsidios y pagará la tarifa plena que implica un aumento de tarifas del orden del 200%.

SI ME INCLUYERON EN EL NIVEL 1 Y NO GANO $ 619.000 MENSUALES, QUE DEBO HACER PARA SER INCLUIDO EN EL NIVEL CORRECTO Y CONSERVAR LOS SUBSIDIOS ?

Si Vos revisas tu factura y te incluyeron en el NIVEL 1, pero tus ingresos son inferiores a 619.000 pesos mensuales, tenés que:

a) Si no hiciste la Declaración Jurada y por eso te incluyeron en Nivel 1, debes entrar en la página web argentina.gob.ar/subsidios y hacer la Declaración Jurada de Ingresos;

b) Si hiciste la Declaración Jurada, no tenes un ingreso de $ 619.000, pero te incluyeron en el Nivel 1, entrar en la página web argentina.gob.ar/subsidios y corregir los datos.

QUIENES DEBEN ESTAR EN EL NIVEL 1 Y NO PERDER LOS SUBSIDIOS AL GAS Y A LA ENERGÍA ELECTRICA

Todos los usuarios cuyos ingresos familiares no sean superiores a $ 177.063 mensuales.

QUE EFECTO TIENE LA QUITA DE SUBSIDIOS EN TU FACTURA DE GAS NATURAL

Que pasa en 9 de Julio

En el partido de 9 de Julio, se aplica la Ley 27.373, de Zonas Frías, y todos los usuarios de casas de familia, tienen un descuento del 30% sobre las tarifas del Servicio. Los usuarios que tienen Tarifa Social,

reciben un descuento del 50%.

Cual es el valor del metro cúbico para un usuario de 9 de Julio, que tienen el descuento del 30% por Zona Fría.

Si el usuario se encuentra en el Nivel 2, de Bajos Ingresos, el metro cúbico de gas tiene un valor de $ 9,87, para el usuario R1.

A su vez si el usuario R1, está en el Nivel 1, el precio del metro cúbico de gas es de $ 27,65. El usuario que está en el Nivel 1 paga un 180% más , que el usuario Nivel 2.

