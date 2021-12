Se suspendió la Sesión que iba a tratar el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2022

Tras la reunion de interbloques que se dio este miercoles en horas del medio día para tarar los asuntos a debatirse en la sesión del Concejo Deliberante de 9 de Julio que debía darse este jueves 23, los presidentes de Bloque acordaron suspenderla hasta tanto no se resuelva el conflicto con los empleados municipales que han iniciado un reclamo salarial y hasta tanto el Ministerio de trabajo no resuelva y acuerde con las partes, ahora entre ATE y el Municipio, es que el Intendente se reunió con los presidentes de Bloque, quien les informo que retiro el Presupuesto 2022, y los ediles entienden que no podrán tratar el Calculo de Recursos y presupuesto de Gastos Ejercicio 2022, para luego pasar a la Sesión de Mayores contribuyentes que es la que aprobara la fiscal e impositiva que impone el valor de los nuevos tributos de Tasas y sellados municipales.