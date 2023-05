Se juega la revancha de semifinales y en French, Braian Rodriguez deberá cumplir la suspensión

Finalmente el viernes a última hora, pasadas las 21 horas se conoció el rechazo a la apelación del Club Atlético French por la suspensión del jugador Braian Rodríguez quien deberá cumplir una fecha por llegar al límite de amonestaciones.

El jugador recibió la quinta amarilla el sábado 15 de abril en el partido entre French y Agustín Alvarez en cancha de Libertad. Como el Tribunal no se percató de inmediato pudo jugar ante Once Tigres en el partido de ida, pero al darse cuenta después de ese encuentro llegó la notificación. French apeló y ahora el Consejo Federal convalidó la sanción tardía del Tribunal de Penas de la LNF y no podrá jugar la revancha ante Once Tigres.

Con horario distinto se jugara la fecha de semifinal(partido de ida), el que sera a las 15hs., esto debido al partido que jugaran a las 17:30hs por la Liga Profesional River-Boca.

French (0) vs. Once Tigres (3) – Arbitro: Enrique Marquez

Atl. 9 de Julio (2) vs. San Martin (1) – Arbitro: Ricardo Tripulillo