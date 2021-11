Se acelera el ingreso de camiones con trigo mientras la cosecha avanza a buen ritmo

La trilla de trigo avanza a paso firme en la región norte del país y ya se encuentra pronta a generalizarse a en la zona núcleo. El trigo cosechado en estas regiones es el que, por su cercanía geográfica con las terminales portuarias del Gran Rosario, encuentra allí su principal vía de salida hacia el exterior.

El avance de las labores de cosecha en la zona de influencia de los puertos del Up-River alcanza ya al 27% del área total a recolectar, según información del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), algo por encima de lo registrado a igual momento del año previo y del promedio de los últimos cinco años. Pero, además, como el área destinada al cereal creció 6% respecto de la campaña 2020/21 y alcanzó un máximo en 20 años, el total de hectáreas cosechadas a la fecha asciende a 1.289.840, un récord para el momento del año.

A este acelerado avance de la trilla del cereal se le suma que las perspectivas para los rindes son, en general, más prometedoras que lo que ocurría hace un año. Si bien algunas zonas de la región norte del país sufrieron cierta falta de lluvias en los últimos meses, en general el clima acompañó a la producción triguera, aportando un buen milimetraje de agua en momentos críticos para el cultivo y dando un buen impulso a los rindes y a la producción.

De esta manera, el buen avance en la cosecha y la mayor producción se ven reflejadas en el ingreso de camiones con trigo a las terminales portuarias de la región. «En las últimas tres semanas (es decir, desde fines de octubre a la fecha) han ingresado aproximadamente 19.690 unidades a los puertos del Up-River, más que duplicando el número de camiones ingresado en igual período del año previo (7.468) y un récord para igual período de años anteriores (la mejor marca anterior la ostentaba la campaña 2017/18, con 17.904 camiones)», destaca el último informe de la BCR. Además, de ese total, aproximadamente 11.520 lo hicieron en los últimos siete días, lo cual da cuenta de una aceleración en el arribo de trigo a las terminales de la región.

De todas formas, cabe hacer mención de que, a diferencia de lo que ocurre con otros cultivos como la soja, en donde el grueso de la producción tiene como destino al polo agroindustrial del Gran Rosario para ser procesado y luego exportado, una gran parte del trigo se consume internamente en cada región, con los molinos locales siendo la principal fuente de demanda de grano.

Otro aspecto que destaca del trigo de la nueva cosecha es el nivel de comercialización interna del cereal. A la fecha ya se han comercializado 10,2 Mt de grano, el mayor volumen de la historia para el momento del año. Discriminando las compras entre el sector exportador y el sector molinero, sin embargo, se observa un panorama bien disímil. El primero lleva adquiridas ya 9,98 Mt, un récord histórico, mientras que el segundo sólo lleva compradas 245.000 t, el menor volumen para el momento del año desde el ciclo 2015/16.

Podría suponerse que una de las razones que explica este elevado volumen de grano que ya se encuentra vendido cuando aún faltan unos días para el inicio oficial de la cosecha es la mencionada mayor producción esperada para el corriente año (de hecho, se espera que, por primera vez en la historia, Argentina produzca más de 20 Mt). Sin embargo, tomando el grano ya comercializado como proporción del total producido en la campaña, también se tienen que trigo ya vendido alcanza al 50% del total, superando ampliamente el 35% de la campaña anterior a estas alturas del año y al promedio de los últimos cinco ciclos (33%). De hecho, es la segunda mayor proporción de la historia, sólo superada por lo ocurrido en la campaña 2012/13 (52%).

Así, para encontrar la principal causa explicativa de este elevado volumen de grano comercializado a la fecha, debemos tornar la atención al comportamiento de los precios en el último tiempo. Tal como se comentó en la edición anterior del Informativo Semanal, los precios del trigo se encuentran en su valor más alto para el empalme de cosechas desde el año 2013, mientras que los precios en Chicago alcanzaron en la última semana un récord desde 2012. Esto ha resultado atractivo para los productores, que han optado por vender un considerable volumen intentando capturar los buenos precios locales.

En los últimos días, en tanto, las cotizaciones locales exhibieron un leve retroceso. El precio de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario del jueves fue de US$ 235 /t, cayendo casi 10 dólares respecto de los valores de hace una semana. Además, en el Mercado Físico de Granos de Rosario, las ofertas abiertas de compra para el cereal también exhibieron un comportamiento similar.

Para entrega en el primer mes de la campaña, los precios ofrecidos del jueves retrocedieron 8 dólares respecto de los valores de una semana atrás hasta los US$ 238 /t, mientras que aquellos para entrega en enero también cedieron US$ 8 /t hasta los US$ 240 /t. Los valores ofrecidos para entrega en febrero y marzo cayeron 5 dólares por tonelada hasta los US$ 247 y US$ 250 por tonelada, respectivamente. Por último, la oferta abierta de compra para entrega a mediados del año próximo (junio/julio) cayó 9 dólares por tonelada hasta los US$ 248 /t.

Por último, «otro aspecto que destaca del mercado local es que el número de compradores activos se mantuvo similar al de la semana anterior, con el foco puesto principalmente en los meses de febrero y marzo«, concluye el informe.