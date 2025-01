“Santi” Baztarrica a horas de emprender el desafío de correr en España

En las próximas horas el piloto de automovilismo Santiago Baztarrica emprende vuelo a Barcelona, España para sumarse al equipo TC Racing para competir en la F4 de ese país, con varias competencias, la primera de ellas el 10 de febrero próximo.

Tras conocerse el anuncio oficial de que el ex Formula 2 de Argentina, “Santi” Baztarrica se sumaba al equipo catalán, en dialogo con El Regional Digital, manifestó su alegría del paso que da como piloto de automovilismo deportivo. Sí, la verdad que muy contento que surja esta posibilidad; la que se empezó a trabajar desde el año pasado, en octubre y noviembre hicimos una prueba con un equipo allá en España, así que bueno, después en diciembre hice otra prueba con otro equipo, que es el TC Racing, que bueno, es finalmente con el que pudimos cerrar y vamos a estar compitiendo este año”, comento.

Baztarrica destaco que “vamos a tratar de dar lo mejor, de dejar a Argentina lo más alto posible, sé que hay muy buen nivel de pilotos porque cuando fui se notaba, pero bueno, vamos a entrenar bastante duro con el equipo, mientras estuvo aquí en nuestra ciudad trabajo mucho lo físico con un riguroso entrenamiento a lo que sumo el trabajo en un simulador de carreras.

En la categoría, “Santi” Baztarrica no será el único argentino, son tres mas conto, y anhelo “ojalá que dentro de todo andemos todos bien, por supuesto que obviamente en la pista va a haber rivalidad, pero ojalá que un argentino quede adelante”, confeso.

Consultado sobre una comparación de la F4 donde correrá este año dijo “es bastante parecido a lo que estaba corriendo acá en Argentina, la Fórmula 2.

En cuanto a la Fórmula 4 tiene bastantes mejoras como Potencia, mejores neumáticos, carga aerodinámica, los chasis son de fibra de carbono y varias cosas más, como power shiftt en el volante para los cambios, a lo que se suman ingenieros mecánicos; en si los equipos están mejor armados, es bastante grande la diferencia, comparo.

Sobre el equipo comento que si bien tiene un poco mas de dos años, y el Jefe del mismo es es el arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, pero es un equipo que progresa rápido”, informo y agrego, “cuando yo fui, la verdad que se mostró muy firme y me gustó como trabaja, es por eso que lo elegí, también la verdad que nos dio una posibilidad muy buena para ir a correr allá.

Sobre la decisión de correr allí, “Santi” Baztarrica, aun no culmino sus estudios secundarios que realiza en la Escuela Técnica Nº 2.; y este año es vivir allí durante todo el año, seguramente vuelva en vacaciones, pero más adelante te cuento. En cuanto a la escuela será de manera online, ya que existe esa posibilidad, por lo que eso está bajo control, reconoció, y agrego que hubo mucho dialogo de la familia para tomar esta decisión.

El campeonato de la F4

Baztarrica informo que en total son 10 carreras, 7 por el campeonato y tres de Winter, que empieza en este mes de febrero.

Por ultimo dijo que se requiere de un auspicio económico y es un trabajo que se esta empezando ha realizar con algunas empresas locales que ya venían apoyando el trabajo en la F2 y en el karting en su momento en Argentina.

Palabras finales

No hace mucho tiempo, apenas dos años. “Santi” se bajaba de los karting, del que salio campeón a nivel nacional y en el 2023 se sumaba a la F2. Ahora es la F4 en España, y en su mirada Santiago Baztarrica, analizo “es importante dar pasos que no estén equivocados y después no tener que volver atrás, por lo que el paso es hacer bien la escalera y de manera firme.

Por ultimo conto que recibió al consejo de Guillermo “Yoyo” Maldonado, él es muy amigo de mi padre y siempre ha estado dándome sus consejos. Me ayudaron mucho cuando debute en la F2, la que es muy distinta a un karting, reconoció.

Franco Colapinto corrió la F4

Finalmente, “Santi” Baztarrica conto que la F4 de España en su momento la corrió Franco Colapinto, y fue esa categoría la que lo impulso a un mayor desafío, y dijo que el nombre Colapinto está muy presente en la Formula 4