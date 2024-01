Salto, siempre es una muy buena alternativa para la pesca de costa

Con el regreso de las lluvias, vuelven algunas alternativas de pesca cercanas, que durante estos años de sequia casi eran nulos. Es así que hay que comenzar a buscar pescas más cercanas, en ríos, canales y lagunas que por el efecto de la extensa sequia durante estos años nos privaron del placer de pescar cerca de casa.

Teníamos que hacer una nota antes de fin de año y por compromisos ineludibles el único día que quedaba para hacerlo era el 31 y no debía ser muy lejos porque a la noche se festejaba en familia, así que decidimos ir al rio de Salto (Bs as), a 50 KM de nuestro Chacabuco natal.

Me comunique con Cesar, oriundo del lugar, pescador que nos sigue en redes, mas conocido como pinguii potenciación y me explico los lugares mas convenientes para poder realizar una pesca en el rio, y es así que allí nos dirigimos bien temprano, mi hijo Enzo, mi nieto Vicente y yo para efectuar la ultima pesca del año, esta vez de costa.

Llegamos costeando el rio, buscando un buen lugar para pescar, según nos contaba Cesar los mejores días para hacerlo es cuando pasa uno o dos días de que haya llovido bien, pues el agua corre rápido y el pescado sube, así que íbamos con la contra que hacía varios días que no llovía, pero siempre con esperanza como en cada relevamiento.

Encontramos un lugar donde bajar, pues las barrancas son muy altas en casi todo el recorrido del rio y en muchos lugares no se puede hacerlo.

Descargamos los equipos y comenzamos a armar cañas, preparamos 3 de fondo, una para bogas encarnada con maíz, otra encarnada con salame y otra de 2 anzuelos con bajada de acero encarnada con filet de pejerrey para tentar a algún doradillo y luego dos mas con boya plop y filet de pejerrey para ver si alguna tarucha se enojaba y atacaba la carnada.

No alcance a tirar la plop, que hizo una corrida hacia la derecha, encañe y una tarucha hermosa de unos dos kilos me regalo una tremenda pelea, luego de sacarla, foto de rigor y video con devolución. Era una buena señal así que volví a tirar la boya al mismo lugar y le di la caña a mi mieto Vicente de 8 años quien luego de dos movimientos de boya tuvo otro pique y otra vez, corrida y saltos, otro hermoso ejemplar de hoplias, muy sana de colores cautivantes, la cual fue fotografiada como si fuera una modelo y devuelta como corresponde a su hábitat.

En las líneas de fondo hubo piques muy suaves, pero no logramos clavar nada, seguramente eran boguitas muy chicas y al no atenderlas como corresponde, pues nos atrapo la pesca de las tarus, no logramos capturar ninguna.

Mientras clavaba Enzo la tercera tarucha, llego cesar al lugar y nos explicaba que cuando llueve mucho, los días siguientes en el lugar se capturan muy buenos doradillos de hasta 4 kgrs y también cachorros de surubi, así que quedamos en volver cuando se den esas condiciones para mostrar otras variantes de este hermoso lugar.

Entre mate y mate Vicente logro otra taru muy linda, la cual lo hizo trabajar mucho para lograr sacarla, otra más pude sacar yo y Enzo trajo una con una rana de las patonas, de látex de Rubí color rosa, la cual se le escapo al momento de levantarla.

Luego se levanto una fuerte brisa y comenzó a lloviznar, para esto habían pasado solo 2 horas desde nuestro comienzo a pescar y habíamos logrado 5 taruchas y una que se escapo en la orilla, con lo cual habíamos logrado material para nuestro video de YouTube así que decidimos, para no arriesgar a mojar nuestros equipos de filmación, dar por terminada la jornada.

El video de esta jornada ya esta en nuestro canal de Youtube, para quienes quieran mas detalle de este relevamiento.

Gracias por leernos, consultarnos y por seguirnos en nuestras redes: Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube como: cocodrilo fishing team.

No queremos olvidarnos de agradecer a quienes hacen posible nuestros viajes: recetas del campo, Centro integral del envase, La nueva Babilonia, Baccos Vinoteca, Pinturería Martínez, Spataro Construcciones S.A, Grupo Ferrari, Carnicería Cer”2”, Alarmas Zona 24, panadería y confitería lo de Juana, electricidad Ushuaia, La Strada confitería y Heisemberg hamburguesería, a 360 logística y distribución, distr. Oficial de Manaos en Chacabuco , a Felipe Costa Di sevo distr. Oficial de quesos el gauchito, a Bloise fibra de vidrio (Junín) y a náutica Conte(Junín).

Por supuesto a Grilon por proveernos de un multifilamento que no tiene igual y a señuelos Rubí y a Cauque por proveernos todo para que nuestros relevamientos tengan efectividad.

También, como en cada nota queremos aconsejarles que cuiden cantidad, medidas y vedas de las especies que vayan a pescar, y además que cuidemos entre todos de dejar limpios y no contaminar los lugares que visitamos, para de esta manera asegurar que nuestros hijos y nietos en un futuro puedan disfrutar de esta pasión tal como lo hacemos hoy nosotros.

Hasta dentro de 10 días con otro relevamiento, abrazo pescador.

Luis o. Ventimiglia

Cocodrilo fishing team

Pescador apasionado.