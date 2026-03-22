Ruta nacional 5 se cobro la vida de un conductor, tras producirse un choque frente frontal entre un auto y un camion

En las primeras horas de la madrugada de hoy, un trágico siniestro vial se registró sobre el trazado de la Ruta Nacional 5, específicamente en el kilómetro 157, dejando como saldo una persona fallecida. El accidente involucró a un automóvil particular y un transporte de carga pesada que circulaban en sentidos opuestos.

Según la información policial, el automóvil involucrado es un Honda Fit color gris, con dominio EPX 767, que se desplazaba en sentido Suipacha-Chivilcoy. El vehículo era conducido por Adriano Rodrigo Fabbricotti, mayor de edad y con domicilio en la ciudad de Bariloche, quien lamentablemente perdió la vida en el lugar producto del impacto.

Por razones que aún son materia de peritaje y se tratan de establecer, el Honda Fit colisionó de manera violenta contra un camión Mercedes Benz Axor blanco (patente AF437UM) perteneciente a la empresa Vía Cargo. El transporte de carga, que circulaba en sentido Chivilcoy-Suipacha, era guiado por Gustavo Toledo, con domicilio en Posadas, Misiones, quien resultó sin lesiones de gravedad.

Tras el fuerte impacto, ambos rodados terminaron su trayectoria sobre la zona de préstamos de la banquina. Al lugar acudieron efectivos de la Policía Vial para asistir el tránsito, el cual permaneció restringido de manera parcial mientras se realizaban las labores de emergencia y las pericias correspondientes.

La causa ha sido caratulada como «Homicidio Culposo», con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nro. 3, a cargo del Dr. Lataro, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes.