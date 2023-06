Roban vehículos en la madrugada

La SUB DDI Bragado junto a personal de la Estación de Policía lleva adelante una investigación por un robo al menos denunciado cuando en la madrugada de este martes 13 al menos dos personas de sexo masculino lograron abrir el habitáculo de una pick up estacionada sobre calle corrientes y su intersección Av. San Martin y de la misma se llevaron varios elementos. Ademas en su ardid los dos delincuentes intentaron abrir otros vehículos, así quedo grabado en cámaras de seguridad privadas, donde se los observa que a su vez llevan los robado en la pick up.

El propietario de la unidad comento a El Regional Digital que realizo la denuncia, pero no se sabe si en el ardid delictivo lograron abrir otros vehículos como queda demostrado en las imágenes de video.