Renunció Martín Guzmán pidiendo acuerdo político en el FdT

Martin Guzmán enunció este sábado como ministro de Economía Lo comunicó él mismo a través de un posteo en la red social Twitter en la que compartió la carta dirigida al presidente Alberto Fernández. La dimisión se conoce luego de una semana cargada con rumores sobre el alejamiento.

La renuncia se conoció al mismo tiempo en que Cristina Kirchner hablaba en un acto en Ensenada, donde volvía castigar los conceptos del presidente de la Nación, Alberto Fernández, Guzmán renunció al ministerio de Economía. Era el funcionario cuya caída más reclamaba el kirchnerismo.

En su extenso texto de renuncia, de 7 carillas, Guzmán recuerda que «desde el día en que los argentinos y las argentinas percibimos que usted podía llegar a ser el Presidente de la Nación, busqué ser su ministro de Economía» y caracteriza aquel momento como «tiempos muy difíciles» en los que -dice- «sentía que mi responsabilidad con la Patria, con mi pueblo y con mi familia era aportar a la construcción de una salida a la crisis económica que vivía el país».

Sin embargo, poco más adelante Guzmán reconoce una temprana frustración. «La primera vez que le hablé a la Argentina como ministro de Economía de la Nación, conté que nuestro objetivo era tranquilizar la economía. Puede que a varios ese concepto no les genere demasiado entusiasmo, pero a mí siempre me pareció (y me parece) que tranquilizar la economía constituiría una verdadera épica», señala.

El primero de los dos tuits del posteo de Guzmán en Twitter, haciendo pública su renuncia al Ministerio de Economía.

Si bien el texto no señala que la renuncia es de forma indeclinable, su publicación dejaría poco margen para que el Presidente la rechace.

Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana. pic.twitter.com/rJQ5w0argQ