Renuncia de Néstor Zabaleta como Concejal: Confirman presiones políticas y económicas

Tal como publicara El Regional Digital acerca de la renuncia de Nestor Zabaleta como Concejal del partido de 9 de Julio, durante una conferencia de prensa dada este lunes en sede del Comité UCR 9 de Julio encabezada por su presidente, Diego Spinetta, concejales del espacio y dirigentes del centenario partido, Zabaleta anunció formalmente que presento en el Concejo Deliberante su renuncia a la banca, donde argumento sufrir largas presiones. En su reemplazo asume el Lic. Pablo Giacomino de Partido del Diálogo e integrante del Frente Juntos.

“Venimos a comunicar la fea noticia de que presentó su renuncia. Es una pena que un concejal elegido por el pueblo deba hacerlo luego que ya quedó demostrado que la incompatibilidad no era tal, expreso Spinetta en primer termino.

El presidente de la UCR local aseguró que” desgraciadamente no pudimos convencer a nuestros socios políticos del Pro para que nos acompañen en esto ni tampoco a los concejales peronistas. Pero bueno, son las reglas de juego y hay que acatar las decisiones”.

Por su parte Néstor Zabaleta que comunico «esto se sumo a cuestiones familiares por la que estoy pasando, hay una ley del año 58 por la que desde entonces muchos concejales fijaban las tarifas eléctricas y muchos de ellos formaban parte de la Cooperativa o del Consejo de Administración”. “Es más –agregó – sin ir mucho más lejos, hace cuatro años había una concejal que estaba en la cooperativa Mariano Moreno y que tenía mucho más relación con el municipio que la cooperativa de Quiroga”, subrayo.

También Zabaleta recordó que se pidieron varias intervenciones como la del Tribunal de Cuentas y de la Asesoría General de Gobierno pero que todos al final deslindaron de alguna manera que la última respuesta quedaba en manos del Concejo Deliberante. “El Tribunal de Cuentas asegura que este tipo de decisiones son propias del Concejo Deliberante, y creo que eso hay que remarcarlo. La decisión de que un concejal sea o no incompatible proviene de los mismos pares”, fustigó.

”El Tribunal de Cuentas habló además de ahondar en datos y pruebas que realmente justifiquen que se pueda remover a un concejal o de decir que es incompatible porque sino parecería que las mayorías podrían sacar a sus adversarios del Consejo Deliberante. Hay que ser muy cuidadosos en esas cosas”, recomendó.

Néstor Zabaleta ante la consulta periodística si hubo presión política, aseguro «lógicamente hay una presión desde lo económico y lo político, creo que es injusto de la incompatibilidad, lo voy a seguir sosteniendo, creo que se podría haber investigado un poco mas, haber mirado otras pruebas como las que se dan en la region y no hubo lugar ni voluntad. Soy democrático y respetuosa de lo que toman las mayorías de todas manera no creo que sea justo.

Finalmente Diego Spinetta, en esto hay que dar vuelta la pagina para mantener un radicalismo unido de cara a la sociedad y es lo que requiere la misma, ya que esto da una bronca terrible que un concejal elegido por el pueblo tenga que renunciar, porque la política no se pone de acuerdo, la renuncia de Néstor es un mal mensaje hacia la sociedad. Conocemos de otros concejales que tienen otros cargos (se refirió al Concejal Mignes, director medico del Hospital y que la Asesoría Gral. de Gobierno dictamino que es compatible) y Néstor no. El mensaje es para los vecinos de no te involucres, y debemos cambiar eso, subrayo.