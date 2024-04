La comunidad de Dudignac, celebro los 100 años «del Dudi». Lo hizo con emotivos reconocimientos a personas que pasaron por el Club

Tal como adelantáramos, este sábado 27 de abril no fue un día mas en la vecina localidad de Dudignac; el Club Atlético y Social Dudignac, arribo a sus 100 años de vida.

La convocatoria al inicio de festejos era para las 18hs. de ayer sábado y poco a poco los socios, simpatizantes y vecinos del pueblo se fueron acercando. Todo era rojo, incluso la vestimentas de sus colaboradores y miembros de la comisión directiva, vestían camperas y hasta pantalones de color rojo, o en tal caso una remera blanca, exhibiendo en gran manera, el escudo de los 100 años.

El encuentro de amigos, de ex residentes, ex jugadores del club, amistades que hacia rato no se daba, lo hicieron este sábado en el Club, en su centenario, y que con el paso del tiempo, los vio correr, jugar, reunirse, reír y por que no, hasta llorar por los colores del «Dudi».

Si bien a lo largo del año habrá algunas actividades para conmemorar los 100 años del Club Dudignac, este sábado todo empezó en la puerta de ingreso a la sede de la Cancha de Bochas. Allí se coloco una placa con el nombre de «Luis Stefoni», un gran colaborador del Club según hicieron referencia. Fueron sus hijos Jorge y Hernán Stefoni quienes descubrieron la placa con el nombre de su padre. Empezaban las emociones de los presentes.

Del lugar los concurrentes se trasladaron al salón de la parrilla del C.A.S.D, una de las ultimas construcciones que el Club ha realizado, es un salón de fiestas y recibió el nombre de «Cecilia Maschio». El lugar se lleno de mucha emoción y hasta de lagrimas, ya que Cecilia siendo esposa, mama de tres niñas, docente y una gran colaboradora del Club, falleció. En el lugar se hizo lectura de una nota por parte de su esposo, Cristian Zega, actual presidente de la institución; haciendo énfasis de su apoyo y acompañamiento.

La otra emoción de los festejos se dio en el ingreso al Cine que ahora lleva el nombre de «Gustavo Acosta». Fue su hija Susana quien hizo referencia acerca de su padre y como ella fue una guardiana de las imágenes del paso del Club Atlético Social Dudignac, y que hoy se pueden ver en la Biblioteca «Domingo F. Sarmiento» del Club.

Posteriormente, en la sala del cine ya con la presencia de la Intendente Municipal, María José Gentile y el Director de Deportes, Ariel Pesce, los socios y vecinos concurrentes, presenciaron un corto de cine, producido por Santiago Carilla, sobre la vida de Andres «Tito» Goya, que desde sus 5/6 años y hasta el día de hoy parte de su vida la ha dado como colaborador y jugador del Club. También allí surgieron distintas sonrisas y lagrimas, como las que exhibió Tito Goya. En el lugar el Consejo de Administración de la Cooperativa Agrícola y Ganadera de Dudignac, procedió a entregar un presente, a traves de su presidente, Bautista Cortez.

Posteriormente, la Intendente Municipal María José Gentile, ya en el Salón Múltiple del Club, y antes de que se dieran distinta actividades artísticas, procedió a la entrega de un Decreto que declara de Interés Municipal los 100 años del Club, como así también, el Concejal Cesar García, en nombre del Concejo Deliberante, procedió a entregar un decreto de Interés Legislativo.

Desde El Regional Digital estaremos compartiendo testimonio que hemos recabado en estos dias con distintos interlocutores que han dado parte de su vida al Club Atlético y Social Dudignac, la casa de muchos como han remarcado distintas personas del pueblo.